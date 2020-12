Si punta ad aumentare il trasporto urbano ed extra urbano

Un tavolo aperto in prefettura per riportare gli studenti in classe a gennaio. E’ quanto ha disposto il prefetto Giuseppe Forlani che in questi giorni ha organizzato dei meeting on line con i i rappresentanti del ministero delle Infrastrutture, il sindaco della Città Metropolitana, i rappresentanti degli assessorati regionali delle Infrastrutture e dell’Istruzione, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciali, i rappresentanti delle associazioni del trasporto e delle ditte non associate.

La linea decisa è quella di avere in strada ogni giorno altri 42 bus. In ambito extraurbano, invece, i servizi di trasporto integrativi saranno realizzati con 131 corse aggiuntive, di cui 99 con autobus aggiuntivi.

“Si stanno definendo gli orari – spiegano dalla prefettura – di inizio e fine elezioni per programmare i servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità dei mezzi di trasporto, volto ad agevolare la frequenza scolastica in presenza degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado”. Tutto per fare tornare in presenza il 75% degli studenti in presenza.