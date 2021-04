Proclamato in Sicilia lo sciopero dei lavoratori della grande distribuzione il 4 e 5 aprile. I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil avevano chiesto al presidente Musumeci la chiusura dei supermercati nei festivi, richiesta che però non è stata accolta.

Così i lavoratori del commercio incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro del 4 e 5 aprile. I sindacati, in una nota a firma dei segretari generali Monia Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna Flauto, ricordano che “quando si sono dichiarate prioritarie alcune categorie di lavoratori ai fini della campagna vaccinale, non sono stati fatti rientrare i lavoratori del commercio che, proprio in virtù dell’attività essenziale che sono stati chiamati a svolgere anche durante il lockdown, sono tra i più esposti al rischio contagio”.

Per questo motivo avevano chiesto al presidente Musumeci un immediato intervento per disporre la chiusura delle attività commerciali per le prossime festività. Adesso ribadiscono che “alla luce degli ultimi dati relativi a contagi, ricoveri e decessi per Covid 19, per una maggiore tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e di tutta la collettività, non è più rinviabile un intervento per la chiusura delle attività commerciali nelle giornate di domenica e festivi e l’anticipo dell’orario di chiusura dal lunedì al sabato, intensificando contestualmente, i controlli e applicando le relative sanzioni”.