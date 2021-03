Niente alcolici a Palermo dopo le 18

Nonostante polemiche e ricorsi Orlando proroga l’ordinanza

Il nuovo provvedimento valido fino al 5 aprile

Stop fino al 24 marzo anche ai mercatini

Sono 5 quelli che non potranno essere montati per un’altra settimana

Sarà prorogata fino al 5 aprile l’ordinanza sindacale che vieta la vendita di alcolici di qualsiasi gradazione da parte di qualsiasi attività commerciale e distributore automatico dalle ore 18 alle 5 del mattino su tutto il territorio comunale e anche lo stop ai mercatini in 5 aree della città a maggior contagio ma quest’ultima solo fino al 24 marzo. Lo ha deciso il sindaco Orlando nonostante polemiche e ricorsi

Il confronto sui mercatini

Per quanto riguarda la sospensione dei mercatini rionali in alcuni quartieri della città, si sono tenuti una serie di incontri e di confronti con le autorità sanitarie e con il commissario per l’emergenza Covid19 per la provincia di Palermo sulla situazione del contagi in specifiche aree della città. Al termine, di concerto con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è deciso, ai fini del contrasto alla diffusione del Covid19, sulla base delle informazioni e delle indicazioni di prevenzione fornite proprio dal Commissario per l’emergenza Covid in provincia di Palermo nel corso di un incontro oggi in Prefettura, di prorogare l’ordinanza. Di fatto sono sospesi fino al 24 marzo compreso tutti i mercatini già sospesi con ordinanza originariamente fino a domani 17 marzo.

Si tratta dei seguenti mercati rionali settimanali:

Mercatino “Arenella” – Via San Vincenzo De Paoli – giovedì;

• Mercatino “ZEN” – Via Gino Zappa – giovedì;

• Mercatino “Partanna Mondello” – Via Apollo – giovedì;

• Mercatino “Don Orione” – Via Jung – Don Gnocchi – Via Cimbali – venerdì;

• Mercatino “Sferracavallo” – Via Proserpina, via Pegaso. – mercoledì.

La relativa ordinanza sindacale sarà emessa nelle prossime ore.