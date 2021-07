“Attuazione delle nuove misure previste dal recente Decreto Legge e approvazione di nuovi criteri per la determinazione delle zone rosse territoriali alla luce del nuovo quadro nazionale ed esame della situazione epidemiologica in Sicilia.

Torna a riunirsi il Cts siciliano

Sono i temi della convocazione del Comitato tecnico scientifico (Cts) siciliano per l’emergenza Covid19 che tornerà a riunirsi lunedì pomeriggio a Catania. Dopo circa sei mesi il comitato tecnico torna al lavoro. L’ultima convocazione risaliva allo scorso mese di gennaio ed è sorprendente che durante tutto questo periodo di pandemia non ci sia stata l’esigenza di ascoltare gli esperti nominati da parte della Regione.

Quasi sei mesi senza incontrarsi

Di fatto il Cts torna all’opera e di lavoro da fare ne avrà parecchio. Le nuove regole derivanti dal DL del 23 luglio, infatti, devono essere lette e interpretate e declinate in chiave siciliana. Dal 6 agosto, infatti, compare l’obbligo di green pass per mote attività e sarò un primo periodo di applicazione difficile e fra le polemiche.

Nuovi criteri per stabilire le zone rosse

Ma a balzare agli occhi è un altro dato: il Cts dovrà stilare le nuove regole per la definizione delle zone rosse territoriali. Attualmente i comuni siciliani in zona rossa sono 5 ma i decreti del Presidente della Regione vengono assunti in base a criteri ormai datati. L’epidemia è cambiata, è arrivata la variante delta, sono aumentati i vaccinati, è aumentata la circolazione delle persone ed è diminuita nel complesso la gravità della malattia e l’ospedalizzazione. Anche i nuovi criteri per il passaggio di colore fra le regioni cambiano l’approccio alla prevenzione. Dunque servono nuove regole anche per le zone rosse indette dalla Regione.

La polemica poco prima della convocazione

E’ singolare, però, che la convocazione parta il 23 luglio qualche ora dopo che sui social un ex ‘Diventerà Bellissima’ che è andata via in polemica proprio su questioni di gestione sanitaria, oggi impegnata in un centro vaccinale, si chiedeva che fine avesse fatto il Cts siciliano.

“Ricordate quando ad ottobre per l emergenza Coronavirus in Sicilia, la Regione ha nominato il “nuovo” e sottolineo “ NUOVO “comitato tecnico scientifico… – scriveva ieri pomeriggio intorno alle 15 Stefania Munafò – Ma….. gli stessi, non si riuniscono da mesi ( da gennaio a memoria) e nemmeno se ne parla più .. esiste ancora il CTS in Sicilia?”

Il Cts siciliano esiste in realtà. E lunedì batterà un colpo