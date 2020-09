Covid19, sei casi nel palermitano, tra questi positivo un dipendente della Corte dei Conti

Ignazio Marchese

02/09/2020

Caso di Covid19 alla Corte dei Conti di Palermo. La sede di via Cordova a Palermo resterà chiusa per due giorni per consentire le operazioni di sanificazione. La conferma arriva dalla stessa sezione giurisdizionale del capoluogo siciliano. L’Asp di Palermo eseguirà i tamponi a quanti sono stati a contatto con il dipendente risultato positivo. Nel palermitano aumentano i casi. Stamattina il sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo, aveva comunicato che sono state riscontrate quattro persone positive al coronavirus a Cinisi, tutte appartenenti ad uno stesso nucleo familiare. I soggetti si trovano in isolamento domiciliare e non presentano sintomi gravi. “Ho ricevuto comunicazione dell’Asp – scrive il sindaco su Facebook – con la quale si informa che un intero nucleo familiare di 4 persone e’ risultato positivo al Covid 19. I nostri compaesani stanno bene e sono in isolamento presso la propria abitazione ed è stato avviato il ‘tracciamento contatti’ per le persone con cui sono state a stretto contatto . A loro il mio augurio di una rapida guarigione. Vi invito a non abbassare la guardia e a rispettare semplici regole che ormai abbiamo tutti imparato”. Un caso, invece, è stato accertato a Lercara Friddi. A darne comunicazione, anche in questo caso, il sindaco Luciano Marino del Comune dove si è verificata la positività. “L’ Asp 6 di Palermo – Dipartimento di prevenzione, ci ha appena comunicato che tra i tamponi effettuati tra i nostri residenti ne è risultato uno positivo al Covid-19. – scrive Marino – Il soggetto in questione, già in isolamento, unitamente al suo nucleo familiare, perché di ritorno da un Paese UE per il quale è previsto l’obbligo di quarantena al rientro in Italia, è stato, oggi, raggiunto da provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio. Il soggetto positivo risulta asintomatico e che il resto del suo nucleo familiare è risultato negativo al tampone. Lo stesso a breve verrà trasferito presso il Covid Hotel di Palermo per un isolamento in completa sicurezza. I familiari continueranno l’isolamento fino a nuovo tampone. Rassicurandovi che la situazione è sotto controllo e che non è necessario creare allarmismi, vi invito a tenere sempre alta l’attenzione.

