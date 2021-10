Sono 264 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 19.282 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende all’ 1,4% ieri era al 2,4%. L’isola è al quarto posto per contagi giornalieri, al primo c’è la Lombardia con 412 casi, al secondo il Lazio con 326 e al terzo il Veneto con 294 casi. .

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 6.847 con una diminuzione di 697 casi. I guariti sono 948 mentre si registrano altre 13 vittime che portano il totale dei decessi a 6.955.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 303 ricoverati, 6 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 48 cinque in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 14 casi, Catania 118, Messina 38, Siracusa 34, Ragusa 5, Trapani 16, Caltanissetta 10, Agrigento 12, Enna, 17.

Via alla prenotazione della terza dose per gli over 60

Da oggi in Sicilia è possibile, per gli over 60, vaccinarsi con la terza dose, purché siano trascorsi sei mesi dalla somministrazione della seconda. La prenotazione può essere effettuata, cliccando sull’immagine dedicata, attraverso l’apposita piattaforma della Regione (https://www.siciliacoronavirus.it) o direttamente su quella della Struttura commissariale nazionale gestita da Poste Italiane e raggiungibile al seguente indirizzo: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

È possibile, inoltre, prenotarsi chiamando il numero verde 800.00.99.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18: è sufficiente indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare, indispensabile per la conferma dell’appuntamento.

In Sicilia positivo 0,15% alunni

Nella settimana dal 4-10 ottobre nelle scuole siciliane gli alunni positivi nella scuola dell’infanzia erano lo 0,12%, nella primaria, lo 0,18% in quella di primo grado lo 0,18 %in quella di secondo grado lo 0,12. In totale su 597.103 alunni 908 erano positivi, lo 0,15%.

Lo dice l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia riferendosi alle risposte al monitoraggio trasmesse dal 90% delle scuole. Il rapporto medio alunni positivi su classi in quarantena (conteggiando anche le classi in quarantena per positività del personale scolastico) è inferiore a 1; ciò evidenzia che non sono presenti situazioni di cluster di contagi delle scuole, dice l’ufficio scolastico.

L’incidenza degli alunni positivi risulta dello 0,15%, è in diminuzione rispetto al dato medio delle rilevazioni lo scorso anno scolastico quando era pari allo 0,30%. Inoltre, nelle settimane di rilevazione, dal 20 settembre al 10 ottobre l’incidenza degli alunni positivi è diminuita, passando da un valore iniziale pari allo 0,17% all’attuale 0,15%. Su 65.448 docenti solo 79 sono risultati positivi lo 0,12%. Su 17.320 dipendenti Ata solo 21 sono risultati positivi, lo 0,12%.

Positivo in giro a Modica, denunciato

Positivo al Covid-19, come il resto della famiglia, se ne andava in giro, mettendo a rischio la salute della gente con cui aveva contatti, considerato che continuava a fare spesa e andava al bar, nonostante fosse stato posto in isolamento sanitario dall’Usca. E’ scattata la denuncia alla Procura di Ragusa per un 46enne che non è stato trovato dalla polizia locale nella propria abitazione di Modica Alta.

Paesi concentrino controlli su casi sintomatici

“I paesi dovrebbero concentrarsi sulla segnalazione di casi sintomatici, ovvero su casi che sono stati testati a causa di sintomi compatibili con COVID-19” e serve integrare i controlli con i casi di influenza. Inoltre, “le politiche di test sono state diverse tra i paesi, influenzando così la comparabilità dei dati”. E’ quanto indica un documento dell’Ecdc per incoraggiare i Paesi europei a passare dalla sorveglianza di emergenza a sistemi di monitoraggio sostenibili e integrati .”Gli attuali sistemi di sorveglianza dell’influenza non sono sufficientemente sensibili e rappresentativi per la sorveglianza congiunta di COVID-19″.