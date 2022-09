Sono 367 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 5.003 tamponi processati. Ieri i positivi erano 707. Il tasso di positività è al 7,3% in calo rispetto al 8,3% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 34.485 con un aumento di 367 casi. Nessun guarito e nemmeno vittime. Il totale dei decessi resta a 12.161.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 288, sei in più rispetto a ieri e in terapia intensiva sono 28, uno in meno rispetto al giorno prima.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 94 casi, Catania 105, Messina 46, Siracusa 24, Trapani 30, Ragusa 30, Caltanissetta 12, Agrigento 19, Enna 7.

Covid in Italia

Sono 6.415 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 12.317. Le vittime sono 33, una in meno di ieri. Il tasso è all’11,1%, stabile rispetto all’11,3% di ieri.

Covid: al via somministrazione dei nuovi vaccini a Palermo

Al via la somministrazione dei nuovi vaccini nella versione bivalente aggiornati contro la variante Omicron del Coronavirus. Dalle ore 9 del 14 settembre saranno disponibili i nuovi vaccini bivalenti (Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Original/Omicron BA.1), già approvati dall’Ema come dose booster. La quarta dose con i vaccini bivalenti è raccomandata prioritariamente ai soggetti che ne hanno già diritto: gli over 60, ai soggetti vulnerabili per patologia, agli operatori sanitari, agli operatori e agli ospiti delle RSA e alle donne in gravidanza. I nuovi vaccini bivalenti saranno utilizzati anche come terza dose per coloro che hanno compiuto 12 anni indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario. Come stabilito dalla circolare dell’11 luglio del ministero della Salute, occorre che sia trascorso un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 gg) dall’ultimo vaccino effettuato (o dall’ultima infezione da Covid). L’Hub della Fiera del Mediterraneo è pronto a somministrare i nuovi vaccini, ogni giorno dalle ore 9 alle ore 14, festivi compresi. Sarà possibile recarsi in loco anche senza prenotazione. E’ già possibile prenotarsi dal portale unico della Fiera del Mediterraneo tramite il link: https://fiera.asppalermo.org/

Covid: Agenas, reparti al 6%, intensive al 2%

Dopo il calo dei giorni scorsi, nelle ultime 24 ore è ferma al 6%, in Italia, la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri (un anno fa era al 7%). A livello nazione è stabile, anche la percentuale di terapie intensive occupate, ferma al 2% a fronte del 6% che si registrava esattamente un anno fa. Lo rileva l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in base ai dati del 11 settembre. La percentuale nei reparti ospedalieri di area medica (o non critica), nelle ultime 24 ore, cresce in 5 regioni e province autonome: Molise (6%), Pa Bolzano (4%), Pa Trento (9%), Umbria (18%), Valle d’Aosta (6%). Cala in altrettante: Basilicata (6%), Calabria (15%), Campania (6%), Sicilia (7%), Toscana (4%). E’ stabile in 11 regioni: Abruzzo (al 8%), Emilia Romagna (8%), Friuli Venezia Giulia (10%), Lazio (7%), Liguria (9%), Lombardia (5%), Marche (6%), Piemonte (4%), Puglia (6%), Sardegna (5%) e Veneto (5%). Solo l’Umbria supera la soglia di allerta del 15%: Umbria (18%) Quanto alla percentuale di terapie intensive occupate da pazienti con Covid-19, rispetto alla rilevazione del giorno precedente il valore cala in Calabria (2%) e Molise (0%), cresce in Campania (2%) e Sardegna (3%). Mentre è stabile in 14 regioni: Abruzzo (al 2%), Basilicata (1%), Emilia Romagna (3%), Friuli Venezia Giulia (1%), Lazio (4%), Lombardia (1%), Marche (1%), Pa Trento (2%), Pa Bolzano (1%), Piemonte (1%), Puglia (2%), Sicilia (3%), Toscana (1%) e Veneto (1%). In Liguria (1%), Umbria (0%) e Valle d’Aosta (0%) la variazione non è disponibile. Tutte le regioni sono sotto la soglia del 10%.