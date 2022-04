Sono 5.076 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 29.298 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 5.079. Il tasso di positività sale a 17,3% mentre ieri era al 16%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è oggi al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 120.036 con un decremento di 3.591 casi. I guariti sono 9.180 mentre le vittime sono 27 portano il totale dei decessi a 10.465.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 888, 43 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 48, lo stesso numero rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.274 casi, Catania 1.109, Messina 982, Siracusa 505, Trapani 477, Ragusa 340, Caltanissetta 248, Agrigento 494, Enna 187.

Calano incidenza (a 675 da 717) ed Rt (a 0,96 da 1)

Calano, questa settimana, l’indice di trasmissibilità Rt e l’incidenza dei casi di Covid-19 per 100mila abitanti. L’incidenza settimanale a livello nazionale è infatti pari a 675 casi ogni 100.000 abitanti (15/04/2022 -21/04/2022) rispetto al valore di 717 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana 8/04/2022 -14/04/2022). Nel periodo 23 marzo – 5 aprile 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,96 (range 0,92 – 1,02), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era stato pari ad 1. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sul Covid-19.

Intensive stabili a 4,2%,sale occupazione reparti al 15,8%

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile al 4,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 21 aprile) rispetto al 4,2% della scorsa settimana (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 14 aprile). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 15,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 21 aprile) rispetto al 15,6% della rilevazione giornaliera del Ministero della Salute riferita al 14 aprile. Emerge dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sul Covid-19.

In Abruzzo incidenza a 1040, reparti 13 Regioni oltre soglia

Questa settimana solo una Regione, l’Abruzzo, registra un’incidenza di casi di Covid-19 superiore a 1000 per 100mila abitanti: il valore è infatti pari a 1040,5. Le incidenze più elevate si rilevano in Basilicata (con 841,3) e Umbria (con 838,4). Sono invece 13 le Regioni che superano la soglia di allerta del 15% per l’occupazione da parte di malati Covid nei reparti di area medica: il valore più alto è in Umbria con il 37,5%. Nessuna Regione supera la soglia di allerta del 10% per l’occupazione delle terapie intensive. Emerge, secondo quanto si apprende, dalla tabella sugli indicatori decisionali allegata al monitoraggio settimanale.