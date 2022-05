Covid19 Sicilia, 563 nuove infezioni, stabili i ricoveri

Ignazio Marchese di

30/05/2022

Sono 563 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 7.429 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 1.371. Il tasso di positività scende quasi al 7,6%, ieri era all’11,7%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia resta al quarto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 70.850 con una diminuzione di 2.323 casi. I guariti sono 3.192 mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 10.931.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 550, esattamente come il giorno precedente, in terapia intensiva sono 21, uno in meno rispetto al giorno prima.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 176 casi, Catania 274, Messina 148, Siracusa 45, Trapani 74, Ragusa 51, Caltanissetta 43, Agrigento 49, Enna 15.

Covid, cosa cambia dal 15 giugno 2022: mascherine e green pass

Anche l’ultimo decreto riguardo l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso si avvicina alla scadenza. La data attesa è il 15 giugno, giorno in cui decadranno le norme in vigore dall’1 maggio 2022. Ecco cosa cambierà.

Dove si utilizza la mascherina

Attualmente, l’obbligo di utilizzare la mascherina Ffp2 è in vigore per tutti i mezzi di trasporto pubblici, per spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso (teatri, cinema e sale da concerto), eventi e competizioni sportive (sempre al chiuso).

Inoltre, fino al 15 giugno, i dispositivi di protezione dovranno essere indossati da utenti, visitatori e lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le Rsa. Nelle aule scolastiche la mascherina resta obbligatoria fino agli esami di maturità e di terza media. Probabilmente, studenti e insegnanti riusciranno a tornare a scuola a volto scoperto solo a settembre 2022.

Sebbene, non sia più obbligatorio, è però “raccomandato” indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Ciò che si prevede è che la cabina di regia rinnovi il decreto solo per treni, navi, aerei, gli altri mezzi di trasporto. Mentre al cinema, nei teatri e nelle sale da concerto la mascherina non dovrebbe essere più obbligatoria. Ma lo sapremo con certezza solo pochi giorni prima del 15 giugno, in base a quella che sarà la situazione epidemiologica in quel momento.

Dove resta l’obbligo: i mezzi di trasporto

La lista dei mezzi interessati dall’obbligo comprende aerei, navi, traghetti, treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità. Ma anche autobus, pullman e mezzi di trasporto scolastico.

Green pass, dove serve ancora

Il Green pass sembra ormai un lontano ricordo, ma è ancora obbligatorio – quello base – per gli accompagnatori di pazienti (non Covid) nei pronto soccorso o comunque nelle strutture sanitarie, nei centri diagnostici e dei poliambulatori specialistici. Serve anche per accompagnare persone con disabilità gravi o Alzheimer o altre demenze nelle strutture sanitarie.

Per andare a trovare persone ricoverate in ospedale, gli ospiti di Rsa e hospice occorre avere almeno la seconda dose che va associata con tampone negativo, oppure bisogna dimostrare la guarigione da covid e avere un tampone negativo, oppure essersi sottoposti alla terza dose.

Occorre la certificazione verde anche per le uscite temporanee delle persone ospitate presso Rsa e altre strutture di ospitalità e lungodegenza.