Sono 581 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.282 tamponi processati nell’isola. L’incidenza risale fino quasi al 6,3% per effetto del basso numero di tamponi. L’isola torna a scendere al quarto posto per nuovo contagi giornalieri in Italia.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 11.219 con un aumento di altri 549 casi. I guariti sono 32 mentre nelle ultime 24 ore non si registrano nuove vittime e il totale dei decessi resta 6.047.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 328 i ricoverati, 22 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 33 i ricoverati, 2 in più.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa c’è Catania con 109 casi, poi Palermo con 106, seguita da Ragusa con 73, Siracusa 72, poi Messina 67, quindi Trapani 62, Caltanissetta 58, Agrigento 34 e nessun caso ad Enna.

Medici contagiati

Quattro medici tutti vaccinati sono risultati positivi all’ospedale Cervello di Palermo. I sanitari sono stati messi in isolamento domiciliare.

Sono tutti asintomatici. In alcuni casi sono risultati positivi anche i familiari dei medici che lavorano nel reparto Covid19 dell’ospedale. Al momento su 32 ricoverati nel reparto Covid dell’ospedale 30 sono i non vaccinati.

“Al momento siamo al paradosso. A causa dei non vaccinaci c’è chi si prende l’infezione al mare, in vacanza o al pub – dicono i medici del reparto – Noi siamo costretti a prendere il Covid in corsia per quanti non hanno ancora intenzione, dopo tutte le evidenze scientifiche, di vaccinarsi”.

Donna positiva partorisce e scappa

Una donna di Palermo, positiva al Covid è scappata ieri grazie all’aiuto del marito, dall’ospedale Cervello di Palermo, dove si trovava ricoverata, nel reparto di Ostetricia Covid, dopo avere partorito.

Il marito è riuscito ad entrare fino alla stanza della moglie, eludendo la sorveglianza dei vigilanti, che stava di guardia in un’area riservata ai malati Covid ed inibita al pubblico.