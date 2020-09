Sono 98 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Dopo che ieri si è toccato il dato maggiore di nuovi positivi dall’inizio della Pandemia, oggi la situazione sembra rientrare parzialmente anche se c’è grande preoccupazione per i focolai attivi. Il dato positivo in questa situazione difficile, però, è il numero dei ricoveri che è molto basso rispetto al totale dei contagi. Diminuiscono le terapie intensive e crescono di poco i ricoveri ordinari

A preoccupare è la situazione di Palermo a cominciare dalla zona rossa delle quattro sedi della Missione Speranza e Carità di Biagio Conte ma ci sono altre 4 aree di contagio tenute sotto stretta osservazione ovvero corleone, Cinisi e Terrasini, Bagheria e il carcere di Pagliarelli.

Attualmente ci sono 2232 positivi di cui 204 ricoverati in ospedale, 13 dei quali in terapia intensiva e 191 in regime di ricovero ordinario; 2.028 si trovano in isolamento domiciliare, per un totale di 5.846 casi dall’inizio dell’epidemia. I tamponi eseguiti sono 4.344. dei nuovi contagi registrati solo uno è un migrante

Restano 296 le vittime del virus dall’inizio dell’epidemia nell’isola. Il raffronto fra dati denuncia 10 ricoveri in più di ieri ma due in meno in terapia intensiva

Sul fronte della distribuzione fra province il Palermitano resta il territorio più colpito con 48 nuovi casi, 21 a Catania, 2 Enna, 9 Messina, 9 a Trapani 4 ad Agrigento, 3 Ragusa di cui un migrante, 2 Siracusa e 2 ad Enna. 23 sono i guariti

Come detto il maggior contagio è nel Palermitano ormai da qualche giorno ma in giro per l’isola ci sono altre situazione monitorate con grande attenzione. E’ il caso di Sciacca dove i contagi sono ormai arrivati a quota 21.

Ci sono, poi, situazione particolari come il vigile del fuoco contagiato nel trapanese o l’agente di polizia municipale nel Catanese.

Tornando alla situazione più preoccupante quella della provincia di Palermo. Da ieri è blindata la città di Corleone dopo che sono stati riscontrati contagi legati a due cerimonie nuziali con complessivi 500 ospiti e già una intera famiglia positiva. Il sindaco ha deciso un lockdown locale chiudendo scuole, gli esercizi commerciali la sera, i mercati e i circoli. Ma adesso si scopre anche di 30 casi fra Terrasini e Cinisi anche se lì i sindaci non ritengono siano necessari blocchi e provvedimenti forti. E infine ci sono i 16 positivi a Bagheria denunciati pubblicamente oggi dal sindaco Tripoli. Resta attivo il focolaio del carcere di Pagliarelli con 23 positivi.