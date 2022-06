Sono 2.183 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 14.400 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino di ieri. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.084. Il tasso di positività sale al 15,1%, il giorno precedente era al 13,6%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 61.983 con un incremento di 276 casi. I guariti sono 2.248 mentre le vittime sono 14 e portano il totale dei decessi a 11.054.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 551, uno in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 23, due in meno rispetto al giorno prima.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 770 casi, Catania 529, Messina 317, Siracusa 233, Trapani 118, Ragusa 196, Caltanissetta 116, Agrigento 155, Enna 104.

Iss, in non vaccinati mortalità da 4 a 6 volte più alta

Il tasso di mortalità da Covid-19 relativo alla popolazione di età maggiore di 12 anni, nel periodo 15/04/2022-15/05/2022, per i non vaccinati risulta circa quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni e circa sei volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster. Lo evidenzia il report esteso settimanale dell’Istituto superiore di sanità. Rispetto all’efficacia del vaccino anti-Covid nel periodo di prevalenza Omicron (a partire dal 3 gennaio 2022): nel prevenire la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 è pari al 42% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, al 33% tra i 91 e 120 giorni, e al 46% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale o pari al 56% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster. Nel prevenire invece i casi di malattia severa, l’efficacia del vaccino è pari al 70% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, al 68% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, al 71% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni ed è pari all’87% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.

Iss, oltre 519mila reinfezioni dallo scorso agosto

Dal 24 agosto 2021 al 5 giugno 2022 sono stati segnalati 519.603 casi di reinfezione da Covid-19 (pari al 4.0% del totale dei casi notificati.). Nell’ultima settimana la percentuale sul totale dei casi risulta del 6,3%, stabile rispetto alla settimana precedente (6,3%). Emerge dal report esteso settimanale dell’Istituto superiore di sanità. L’analisi per le reinfezioni a partire dal 6 dicembre 2021 (data di riferimento per l’inizio della diffusione della variante Omicron), rileva l’Iss, evidenzia un aumento del rischio.

Iss, quasi 138 milioni dosi vaccino somministrate

Dal 27 dicembre 2020 – data di inizio della campagna vaccinale anti-Covid in Italia – all’8 giugno 2022, sono state somministrate 137.910.418 dosi. In particolare, sono 47.311.257 le prime dosi somministrate, 49.908.747 le seconde/uniche dosi, 39.927.813 le terze dosi e 762.601 le quarte dosi. Il dato è contenuto nel report esteso settimanale dell’Istituto superiore di sanità ‘Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale’. Nella fascia 5-11 anni, in cui la vaccinazione è iniziata il 16 dicembre 2021, all’8 giugno 2022 si registra una copertura con almeno una dose pari a 38,1% e con il ciclo primario completo pari a 34,7%. (ANSA).

