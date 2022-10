Sono 1.443 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.403 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.595. Il tasso di positività è al 12,6%, in lieve diminuzione al 12,9% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al decimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 15.980, con un aumento di 1.072 casi. I nuovi guariti sono 370, una vittima, con il numero totale dei decessi che sale a 12.210.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 250, due in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 18, uno in più di ieri.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 386 casi, Catania 359, Messina 194, Siracusa 160, Trapani 135, Ragusa 75, Caltanissetta 50, Agrigento 63, Enna 21.

Il Covid in Italia

Sono 45.705 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 47.763 ), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 66 (ieri ne erano state notificate 69). Il tasso di positività è del 19,18% (ieri era al 19,5%). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 238.253 rispetto ai 244.746 del giorno precedente.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.990.201, come emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 236 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (ieri erano 228), ovvero 8 in più, mentre gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.358 (ieri erano 6.484), cioè 126 in meno . Gli attualmente positivi sono 539.023. Dimessi e guariti sono 22.273.393, mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è 177.785 .

Covid: Gimbe, casi +20% ma crescita rallenta

Negli ultimi 7 giorni i nuovi casi fanno registrare +20,3% ma la crescita rallenta ed è meno ripida; in aumento ricoveri ordinari (+30%) e terapie intensive (+44,5%) e dopo 6 settimane tornano a salire i decessi (+39,9%). Questo quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe per la settimana 5-11 ottobre. In particolare salgono a 293.902 i nuovi casi settimanali contro i 244.353. Aumenta la pressione sugli ospedali con +1.445 posti letto occupati in area medica per un totale di 6.259 (il 24 settembre era a 3.293); intensive con +69. Inversione della curva dei decessi, in 7 giorni 393 contro 281.

Covid: Gimbe, crescono nuovi vaccinati, 35,6% tra 5-11 anni

Nella settimana 5-11 ottobre crescono i nuovi vaccinati: 1.297 rispetto ai 1.247 della settimana precedente (+4%). Di questi il 35,6% è rappresentato dalla fascia 5-11: 462, con un incremento del 6,2% rispetto alla settimana precedente. Cresce tra gli over 50, più a rischio di malattia grave, il numero di nuovi vaccinati che si attesta a quota 325 (+3,2% rispetto alla settimana precedente). Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio indipendente.

Covid: Gimbe intensive +44,5%

In aumento gli ingressi giornalieri in terapia intensiva, rileva ancora Gimbe nel suo monitoraggio indipendente, con una media mobile a 7 giorni di 29 ingressi al giorno rispetto ai 21 della settimana precedente, mentre per i decessi la media è di 56 al giorno rispetto ai 40 della settimana precedente. Sul fronte dei nuovi casi Covid registrati nella settimana 5-11 ottobre, rileva Gimbe, ad esclusione della Basilicata (-11,5%), l’aumento riguarda tutte le Regioni (dal +4,2% dell’Abruzzo al +60,5% della Valle D’Aosta) e quasi tutte le Province: dal +0,3% di Teramo al +75,4% di Sassari; solo in 6 province si registra un calo di casi: dal -14,6% di Potenza al -0,4% di Siracusa. L’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 56 Province: Biella (1.116), Sondrio (1.011), Verbano-Cusio-Ossola (998), Vicenza (946), Bolzano (941), Belluno (910), Trento (905), Udine (863), Como (809), Padova (795), Treviso (788), Perugia (772), Venezia (765), Torino (757), Rovigo (744), Verona (743), Forlì-Cesena (709), Novara (703), Cuneo (702), Lecco (699), Aosta (697), Trieste (691), Pordenone (687), Terni (661), Asti (648), Varese (637), Ravenna (633), Brescia (633), Pescara (615), Ascoli Piceno (613), Alessandria (613), Reggio nell’Emilia (607), Chieti (604), Gorizia (598), Fermo (598), L’Aquila (590), Rimini (588), Vercelli (586), Macerata (575), Piacenza (574), Monza e della Brianza (572), Mantova (562), Pavia (557), Ancona (555), Frosinone (553), La Spezia (552), Lucca (549), Ferrara (549), Savona (542), Modena (530), Rieti (529), Teramo (529), Lodi (527), Bologna (520), Siena (508), Cremona (508).