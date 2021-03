Sono 859 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 23.761 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 3,6%, in salita da tre giorni consecutivi. La regione è decima per i dati sui contagio in base al bollettino odierno nonostante l’aumento dei nuovi casi.

Le vittime sono state 15 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.412. Il numero degli attuali positivi è di 15.784, con un aumento di 323 casi rispetto a ieri. I guariti sono 521.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 370 casi, Catania 90, Messina 81, Siracusa 58, Trapani 37, Ragusa 55, Caltanissetta 75, Agrigento 61, Enna 32.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 847, uno in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 121, 4 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Terza giornata di somministrazione dei vaccini alle persone fragili e vulnerabili. Quella che si apre oggi è la giornata dell’ennesima riorganizzazione dopo 48 ore di confusione. Se la prima giornata era stata segnata dal caos poi rientrato nelle ore del pomeriggio, la seconda non ha mostrato i miglioramenti attesi se non in ordine numerico.

Attesa in piedi al freddo e alla pioggia a Palermo

Anche quattro ore di attesa in piedi e spesso all’aperto in una giornata come quella di ieri di pioggia intermittente. E a nulla è valso il fatto che a turno ci fossero anziani o persone fragili o estremamente fragili. Proteste che cadono nel vuoto.

I caregiver dimenticati

Caos anche per quanto riguarda i caregiver ovvero i familiari che si prendono cura di una persona fragile. Per loro la prenotazione è praticamente impossibile. La piattaforma non li riconosce e il call center non è abilitato a prenotarli. I centri vaccinali procedono in ordine sparso. Per chi si presenta con il familiare fragile e con l’autocertificazione in mano molti centri procedono al vaccino senza prenotazione insieme al familiare ma questo allunga i tempi di attesa e le code.

Le proteste a Catania

Dall’Asp di Catania, dove sono stati segnalati alcuni dei casi forti disagi fanno sapere che i conviventi di soggetti estremamente vulnerabili, che hanno diritto alla vaccinazione insieme al loro familiare, dovranno prima di ricevere il vaccino presso i Punti di vaccinazione dell’Asp di Catania, prenotarsi inviando una mail all’indirizzo vaccino.covid@aspct.it. In tanti, però, lamentano l’assenza di risposta a questa mail.

Si riparte con AstraZeneca

Da oggi, poi, nel territorio della Regione Siciliana riprenderà nel pomeriggio dalle ore 15, così come comunicato dall’Agenzia italiana del farmaco, la somministrazione del vaccino AstraZeneca per quei target della popolazione per i quali è previsto l’utilizzo. Nello specifico si procederà con le inoculazioni delle dosi ai cittadini che risultano già prenotati per le ore 15 del 19 marzo, negli stessi punti vaccinali precedentemente prescelti.

Cosa fare per le ri prenotazioni

Tenuto conto che molte dosi di vaccino AstraZeneca risultano ancora sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, gli uffici dell’assessorato regionale alla Salute stanno già provvedendo a riprogrammare gli appuntamenti, inviando dei messaggi sms ai cittadini che hanno diritto alla vaccinazione AstraZeneca e che avevano effettuato la prenotazione per i giorni 15, 16, 17, 18 marzo e fino alle ore 15 del 19 marzo, cioè coloro che non hanno potuto vaccinarsi a causa della sospensione, in via precauzionale, disposta dalle autorità nazionali.

Il vaccino è sicuro

Così come si legge nella nota dell’Aifa “la raccomandazione del Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), nella riunione di oggi, ha confermato il favorevole rapporto beneficio/rischio del vaccino anti-Covid19 AstraZeneca, escludendo un’associazione tra i casi di trombosi e il vaccino. Ha inoltre escluso, sulla base dei dati disponibili, problemi legati alla qualità e alla produzione”.

I familiari dei fragili riceveranno AstraZeneca

Infine mentre i soggetti fragili riceveranno un vaccino fra Pfizer e Moderna da oggi i loro familiari e caregiver riceveranno il vaccino AstraZeneca.

Tutti gli indirizzi mail per le prenotazioni dei caregiver

Agrigento (alfonso.cavaleri@aspag.it); Caltanissetta (vaccinazioniaspcaltanissetta@asp.cl.it); Catania (vaccino.covid@aspct.it); Enna (comunicazioni.vaccinicovid@asp.enna.it); Messina (prenotazioni.anomalie@asp.messina.it); Palermo (help.vaccinifiera@asppalermo.org); Ragusa (team.helpcittadino.vaccini@asp.rg.it); Siracusa (vaccinazionecovid@asp.sr.it); Trapani (vaccinicovid@asptrapani.it).