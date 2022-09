Sono 791 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.340 tamponi processati. Ieri i positivi erano 959. Il tasso di positività è al 8,4%, in diminuzione rispetto al 9% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 37.938 con un aumento di 788 casi. Non si registrano nuovi guariti mentre sono 3 le vittime. Il totale dei decessi sale a 12.177.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 228, 15 in meno rispetto a ieri e in terapia intensiva sono 17, due in meno rispetto al giorno prima.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 209 casi, Catania 180, Messina 138, Siracusa 74, Trapani 42, Ragusa 50, Caltanissetta 20, Agrigento 53, Enna 25.

Covid In Italia: 17.364 morti, 44 positivi. Tasso al 12,6%

Sono 17.364 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.978. Le vittime sono 44 rispetto alle 60 di ieri. Il tasso è al 12,6%, in aumento rispetto all’12,2% di ieri. .

Iss, Rt stabile a 0,92 e incidenza a 186 da 197

L’indice di contagio Rt basato sui casi sintomatici risulta stabile a 0,92 (range 0,88-0,97) nel periodo 24 agosto-7 settembre 2022, rispetto alla settimana precedente. In leggero calo a 0,81 da 0,88 l’indice di trasmissibilità calcolato sui ricoveri. L’l’incidenza settimanale a livello nazionale scende da 186 ogni 100.000 abitanti (09/09/2022 -15/09/2022) da197 (02/09/2022 -08/09/2022). Lo indica il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19.

Iss, giù intensive a 1,4% da 1,9%, reparti a 5,7 da 6,5%

I ricoveri per Covid-19 in terapia intensiva sono in calo al 1,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 15 settembre ) dal 1,9% (8 settembre) e sono in calo anche i, ricoveri nei reparti ordinari a livello nazionale al 5,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 15 settembre) dal 6,5% (8 settembre). Lo indica il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19.

Iss, tracciamento a 11% e stabili casi sintomatici a 51%

La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è stabile rispetto alla settimana precedente (all’11% dal 12%) ed è stabile al 51% in una settimana anche la percentuale dei casi rilevati sulla base della comparsa dei sintomi; senza notevoli variazioni in una settimana anche la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (37% dal 38%). Lo indica il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19.