Sono 1.733 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 8.736 tamponi con un tasso di positività che sfiora il 20%. Le vittime sono state 33 nelle ultime 24 ore che portano a 2728 deceduti dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 41.506 con un aumento di 1.108 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.473, 12 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1265, 9 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 208, 3 in più rispetto a ieri. I guariti sono 592.

La distribuzione nelle province vede a Catania con 460 nuovi casi, Palermo 449, Messina 287, Siracusa 201,Trapani 130, Caltanissetta 79, Ragusa 64, Agrigento 35, Enna 28.

Intanto, mentre la Regione chiede ristori allo stato, è allarme non solo per le ormai sei zone rosse in Sicilia ma anche per una quantità di comuni nell’Agrigentino e anche ad Avola dove viene messa in pratic quasi unamin zona rossa

Ad Agrigento il sindaco ha deciso di chiudere anche le scuole materne, caso praticamente unico nel Paese e non soltanto in Sicilia

Quasi triplicati i casi di Favara che passa in pochi giorni da 18 a 50 casi. Trenta nuovi casi annunciati poche ore fa, dal sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo. Ravanusa conta attualmente in totale 86 casi, su una popolazione di circa 11.600 abitanti. Una situazione che preoccupa non poco e che fa tornare la paura del virus. Ad Agrigento, dal 24 dicembre ad oggi, i casi sono passati da 58 a 91.

A Licata la Municipale ha annunciato un boom di contagi Coronavirus +26. I casi accertati a Licata sono in tutto 40.

Altri 7 casi positivi a Sambuca di Sicilia. “Si tratta – fa sapere il sindaco Ciaccio – di due nuclei familiari in quarantena da giorni in quanto “contatti stretti” di persone già positive”.