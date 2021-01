ordinanza del sindaco

Cresce senza sosta il numero dei positivi ad Avola: sono 368 e così il sindaco ha firmato una ordinanza che dispone il divieto di stazionamento sulle strade e sulle piazze della città. Una misura necessaria dopo i tanti casi, segnalati attraverso i social, di persone in giro, come se il Covid19 fosse ormai solo un ricordo. Una sorta di mini zona rossa per provare ad abbassare la curva del contagio che preoccupa e non poco la comunità.

Tolleranza zero

“Con questo provvedimento – ha detto il sindaco di Avola, Luca Cannata nel corso del suo nuovo video messaggio – si potrà andare al supermercato per fare la spesa, ci si potrà recare da un artigiano salvo poi tornare a casa. Non possiamo starcene in giro, magari a chiacchierare, perché il rischio del contagio è elevato e non possiamo permetterci sbagli. Sono 368 le persone positive, per questo dobbiamo adottare tutti i provvedimenti necessari per allentare la crescita del contagio. Vi invito a comportamenti responsabili perché dobbiamo tutelare la nostra salute e la nostra economia”.

Mercati sospesi

L’amministrazione comunale ha anche deliberato la sospensione del “mercatino” settimanale e di quello quindicinale. Inoltre, il sindaco ha chiesto maggiore presenza delle forze dell’ordine sulle strade per sanzionare i trasgressori. “I servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, hanno, infatti, evidenziato la diffusa presenza di estesi fenomeni “aggregativi” idonei a creare situazioni di assembramento” spiegano dal Comune di Avola.

Il dato siciliano

Sono 1.733 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 8.736 tamponi con un tasso di positività che sfiora il 20%. Le vittime sono state 33 nelle ultime 24 ore che portano a 2728 deceduti dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 41.506 con un aumento di 1.108 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.473, 12 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1265, 9 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 208, 3 in più rispetto a ieri. I guariti sono 592.

La distribuzione nelle province vede a Catania con 460 nuovi casi, Palermo 449, Messina 287, Siracusa 201,Trapani 130, Caltanissetta 79, Ragusa 64, Agrigento 35, Enna 28