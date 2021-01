la decisione del sindaco

Cresce il timore a Floridia per l’impennata dei contagi al punto da costringere il sindaco, Marco Carianni, a firmare un’ordinanza che vieta “lo stazionamento nelle principali piazze e vie del paese” tuona il capo dell’amministrazione.

Il monito del sindaco

“Ho chiesto al prefetto di Siracusa – dice Carianni – di incrementare il numero di forze dell’ordine a Floridia per potenziare i controlli. A tal proposito ho deciso di disporre un provvedimento duro perché non è possibile andare avanti in questo modo. Il divieto di stazionamento ed assembramento varrà per piazza Romita, piazza Pertini, piazza Melbourne, via Deledda, viale Turati e zona di lottizzazione del Nord Est”.

Il sindaco prende di mira coloro che hanno violato le regole durante le festività. “Avviso i giovani ed i loro genitori – tuona il sindaco di Floridia, Marco Carianni – che le sanzioni, per le violazioni all’ordinanza, andranno da un minimo di 400 euro ad un massimo di 3 mila euro. Allo stesso tempo, i commercianti sono invitati al rispetto delle regole, altrimenti pure per loro ci saranno le multe. La parola d’ordine è tolleranza zero, evidentemente non è servito l’appello al buon senso nelle settimane scorse. Siamo stati troppo buoni ma adesso rimedieremo”.

Il nodo scuola

In merito alle richieste di chiusura delle scuole, il sindaco ha avuto rassicurazioni da parte dell’Asp di Siracusa.

“Ho parlato con l’Asp di Siracusa che ha sconsigliato – ha detto il sindaco di Floridia – la chiusura delle scuole in quanto la situazione epidemiologica non è talmente grave da richiedere la chiusura delle classi”.

Sono 1.842 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 10.587 tamponi processati. Le vittime sono state 36 nelle ultime 35 ore che portano a 2664 deceduti dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 39.672 con un aumento di 967 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1446, 22 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1246, 18 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 200, 4 in più rispetto a ieri. I guariti sono 840.

La distribuzione nelle province vede a Palermo 472 casi, Catania 401, Messina 361, Trapani 226. Siracusa 184,Caltanissetta 81, Ragusa 51, Agrigento 63, Enna 3.