il monito del sindaco

Dopo la notizia dell’aumento dei contagi ad Avola, dove si contano 350 positivi, il sindaco Luca Cannata, si è precipitato in strada, quasi ad aiutare le forze dell’ordine nei controlli per sanzionare i trasgressori. Il rischio di una zona rossa è sempre più alto, d’altra parte il Comune a sud di Siracusa, ha una popolazione di 30 mila abitanti, ed in questo momento è tra quelli con un’incidenza più alta.

l’appello

“Invito tutti a comportamenti responsabili – ha detto il sindaco di Luca Cannata nel corso del suo video messaggio – dobbiamo evitare di entrare in zona rossa. La nostra sanità è sofferente, i medici sono impegnati nel dare assistenza a tutti, per cui serve un atteggiamento di massima prudenza. Il virus è tra noi, dunque non possiamo permetterci il lusso di non rispettare le regole: è tassativo indossare le mascherina e stare a distanza. Non pensate di andare in giro a passeggiare o magari di ritrovarsi per le strade a parlare, creando così assembramenti”.

A seguito dell’impennata dei contagi, il sindaco Luca Cannata, dopo essersi consultato con la direzione dell’Asp di Siracusa ha disposto la chiusura delle scuole e del mercato di San Sebastiano. Due consiglieri comunali, Fabrizio Alia e Francesco Tardonato, hanno proposto al sindaco l’istituzione di una Unità di crisi. “L’attuale impennata dei casi di Covid riscontrati ad Avola, impone, a nostro avviso, l’apertura di una fase decisionale condivisa che deve necessariamente – spiegano i due consiglieri di Avola – prescindere dagli egocentrismi, dalle sterili polemiche e dalle contrapposizioni di parte o preconcette. Proponiamo l’immediata costituzione di una cabina di regia istituzionale”.

movida a Siracusa

Movida selvaggia anche a Siracusa. Tra tanti ragazzi scovati dalle forze dell’ordine, davanti ai locali, tra via Malta ed Ortigia, c’erano anche dei minorenni, alcuni dei quali senza mascherina. Si sono creati degli assembramenti come accertato dalla Polizia municipale, dagli agenti delle Volanti, dai carabinieri e dalla Guardia di finanza, componenti della task force per il rispetto delle norme sul contenimento dell’emergenza sanitaria.