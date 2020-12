lotta agli assembramenti

Giro di vite dei carabinieri alla movida, in particolare quella concentrata nella zona sud del Siracusano, tra Noto e Portopalo. I militari, al termine dei controlli, hanno scovato decine di persone che si trovavano in giro oltre le 22, in un orario, insomma, in cui bisogna starsene a casa, così come prevedono i provvedimenti per il contenimento del Covid19. Sono state emesse sanzioni per un importo complessivo di 5 mila euro ma le ispezioni proseguiranno ancora, soprattutto nel periodo natalizio.

I carabinieri, nel corso della vasta operazione di controllo, hanno fermato oltre 70 i veicoli, 150 le persone identificate: 3 i veicoli sequestrati ed 1 sottoposto a fermo amministrativo, 6 documenti ritirati e 60 punti sottratti alle patenti, per un importo complessivo di oltre 4 mila euro e la segnalazione all’autorità amministrativa di 2 giovani quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Fra le infrazioni più gravi si sono riscontrate in particolare, ci sono la mancanza di assicurazione di responsabilità civile; mancato uso del casco protettivo a bordo di ciclomotori e motocicli; uso del telefono cellulare durante la guida; guida sotto effetto di sostanze alcoliche; mancato uso della cintura di sicurezza; mancata sottoposizione a revisione periodica del veicolo; guida con patente scaduta di validità ed utilizzo di cuffie sonore durante la guida, tutti comportamenti potenzialmente molto pericolosi per l’incolumità propria e degli altri.

“I servizi di prevenzione e contrasto svolti dai carabinieri continueranno con particolare assiduità durante

tutto il periodo delle feste natalizie, contattando commercianti e cittadini al fine di operare una sicurezza

partecipata, com’è tipico dei militari dell’Arma” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.