l'appello del sindaco di melilli

“Inviatemi le foto di chi non rispetta le regole, tra cui non indossare la mascherina, su WhatsApp o sulla pagina Facebook, così provvederemo a sanzionare i trasgressori”. Lo ha detto il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, in un messaggio video, pubblicato nelle ore scorse, dopo il caso della positività di 5 giovani residenti a Villasmundo, frazione del Comune di Melilli, che non hanno saputo resistere alla tentazione di stare insieme ad altri amici. Insomma, il fascino della movida sembra irresistibile per molti ragazzi, come testimoniato dalle immagini di molte città italiane. “Si è presentato in ambulatorio – ha detto il sindaco – un gruppo di ragazzi, risultato positivo ma al secondo tampone, quello molecolare, disposto dall’Asp di Siracusa, per fortuna solo 5 sono risultati contagiati”.

Sindaco furioso

Il sindaco si è mostrato furioso verso quelle persone che hanno molta difficoltà a rispettare le norme per il contenimento del Covid19. “Non è possibile – tuona il sindaco – tenere questo atteggiamento, occorre responsabilità. Bisogna stare nelle proprie abitazioni più tempo possibile, indossiamo mascherine e guanti, e compriamo quello che è necessario per parecchi giorni. Non andiamo a trovare i parenti, ci sarà tempo per poterlo fare ma per il momento restiamo cauti e prudenti”.

I controlli

In tanti, chiedono maggiori controlli sulle strade, proprio per scongiurare il fenomeno della movida. “Il sindaco Giuseppe Carta – si legge in un comunicato dell’amministrazione comunale, ha disposto, per tutta la settimana, una maggiore presenza della polizia locale e della protezione civile. La situazione è leggermente migliorata e la curva dei contagi è in leggera discesa. L’amministrazione, però, raccomanda alla cittadinanza di prestare la massima attenzione, segnalando chi non rispetta le regole .Vi preghiamo di mantenere la distanza di sicurezza e di utilizzare sempre mascherina e guanti, nonché tutte le misure di prevenzione da Covid19”.

I dati in Sicilia

Sono 1.839 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 10.427 tamponi processati. Le vittime sono state 31 nelle ultime 24 ore che portano a 2695 deceduti dall’inizio della pandemia.

Il tasso di positività resta ancora alto, 17,%.

I positivi sono 40.398 con un aumento di 726 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.461, 15 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1256, 10 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 205, 4 in più rispetto a ieri. I guariti sono 1.082.

La distribuzione nelle province vede a Catania con 438 nuovi casi, Palermo 317, Messina 283, Ragusa 41, Trapani 254, Siracusa 197, Caltanissetta 92, Agrigento 157, Enna 60