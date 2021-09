Continua la frenata del contagio da Covid19 in Sicilia e soprattutto dei ricoveri. Anche se la regione resta sempre nei primi posti nella graduatoria die contagi fra le regioni italiane, la frenata permette di sperare in un approdo in zona bianca dal 4 ottobre, quando scadrà l’ordinanza attualmente in vigore.

Frena il contagio su base settimanale

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 3377, il 23,8% in meno rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrata una diminuzione del 29,1%. E’ diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 3,6% al 3,1%.

Attuali positivi, guariti e vittime

Il numero degli attuali positivi è pari a 17003, 4033 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 16396, 3882 in meno rispetto alla settimana precedente.

Il numero dei guariti (272734) è cresciuto di 7318 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 92% (90,5% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 92 (contro le 116 della settimana precedente). A causa di alcuni riconteggi, il numero provvisorio di persone decedute attribuibili alla settimana appena conclusa è però pari a 49. Complessivamente le persone decedute sono 6785, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,3% (come la settimana scorsa).

I ricoverati

I ricoverati sono 607, di cui 73 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 151 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 28 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 26 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 48% in meno rispetto ai 50 della settimana precedente).

I ricoverati complessivamente rappresentano il 3,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,4%)”.

Le conferme statistiche

“La settimana appena conclusa – scrivono dall’Ufficio statistica del Comune – conferma e rafforza la tendenza al rallentamento della diffusione del Covid-19 in Sicilia: sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati (ordinari e in terapia intensiva), i nuovi ingressi in terapia intensiva e i decessi”.