Da 109 a 79. Scende l’incidenza di nuovo contagio da Covid19 in Sicilia. In una sola settimana ben 30 casi in meno ogni 100mila abitanti ma l’isola resta comunque al vertice del contagio in Italia. La discesa dell’incidenza fino al valore di 79 non basta per la zona bianca per la quale serve un valore al di sotto di 50 senza considerare, poi, gli altri indicatori, quelli di ricovero, ancora troppo alti anche se in analoga discesa.

Sicilia ancora col valore d’incidenza più alto

Sono Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano e Calabria le Regioni/PA che registrano questa settimana il valore più alto dell’incidenza di casi di Covid-19, uno degli indicatori decisionali chiave. Registrano, rispettivamente, un’incidenza pari a 79,5 per 100mila abitanti (Sicilia), 70,6 (PA Bolzano) e 63,6 (Calabria).

L’occupazione dei posti letto

La percentuale più alta di occupazione di posti letto in area medica si ha invece in Calabria (18,5%), Sicilia (17,3%), Basilicata (15,4%). Per le terapie intensive, la maggiore occupazione è nella PA Bolzano (11,3%), Sicilia (10,7%) e Marche (9,6%). Questi i dati della bozza di monitoraggio Iss-Ministero della Salute.

Regione inserita fra le quattro a rischio moderato

Anche questa settimana sono 4 le Regioni/Province autonome (PA) che risultano classificate a rischio moderato: Piemonte, PA Bolzano, PA Trento e Valle d’Aosta. Le restanti 17 Regioni/PPAA risultano classificate a rischio basso. La scorsa settimana le regioni a rischio moderato erano invece Abruzzo, Molise (che escono dalla classificazione di rischio moderato), PA Bolzano e PA Trento.

Avanti con la terza dose di vaccino

In una settimana l’Ismett di Palermo ha somministrato la terza dose di vaccino anti Covid19 a 60 pazienti. Sono tutti soggetti trapiantati, per cui il comitato tecnico scientifico nazionale ha previsto la cosiddetta dose aggiuntiva, perché hanno un sistema immunitario molto compromesso a causa della terapia antirigetto a cui sono sottoposti. I pazienti hanno a disposizione una persona di riferimento, il coordinatore trapianti, a cui rivolgere tutti i dubbi e le domande.