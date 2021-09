boom di contagi giornalieri nel catanese

Sono 647 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 21.480 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale poco al di sopra del 3% mentre ieri era al 2,3%. L’isola torna in testa ai nuovi contagi giornalieri, seguita dal Veneto con 445 casi e dalla Lombardia con 443

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 18.416 con una diminuzione di 817 casi. I guariti sono 1.449 mentre si registrano altre 15 vittime che portano il totale dei decessi a 6.756.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 656 i ricoverati, 30 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 82, ben 10 in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province boom a Catania con Catania 310 casi, Siracusa 105, Messina 75, Trapani 60, Ragusa 28, Caltanissetta 28, Agrigento 23, Palermo 12, Enna 6.

Il vaccino contro il Covid19 e “i testardi”

Il Presidente della regione, oggi, a Siracusa ha affrontato il tema zona gialla e vaccini. Musumeci ha innanzitutto parlato dell’attuale situazione sanitaria sul fronte del Covid19.

“Speriamo di uscire dalla zona gialla ed entrare in quella bianca ma come sapete c’è una minoranza di testardi che ritiene che il vaccino sia inutile sei inutile e dannoso. Stiamo lavorando per neutralizzare – ha detto il presidente della Regione – questa convinzione e spiegare che oggi al vaccino non c’è alternativa per evitare di finire in terapia intensiva”.

Crolla numero nuovi vaccinati

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Sicilia è pari 62,7% (media Italia 69,8%) a cui aggiungere un ulteriore 5,9% (media Italia 5,2%) solo con prima dose; la popolazione over 50 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 15,9% (media Italia 10,5%); la popolazione 12-19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 39,4% (media Italia 32,1%). Sicilia terzultima per numero di vaccinati.

I n Italia, “a fronte di scorte che superano le 10 milioni di dosi, crollano i nuovi vaccinati, che in sole due settimane vedono una riduzione del 41% con solo poco più di 486.000 prime dosi effettuate dal 15 al 21 settembre. L’esitazione vaccinale persiste negli over 50 e frena la vaccinazione nella fascia 12-19 anni”.

L’elenco dei nuovi casi dell’ultima settimana suddivisi per provincia, dice Gimbe, sono: Siracusa 146; Catania 116; Messina 91; Trapani 88; Ragusa 77; Caltanissetta 73; Palermo 59; Enna 55; Agrigento 38.