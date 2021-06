In viaggio verso la zona bianca ma non senza criticità. La lunedì la Sicilia entrerà nella zona a minor rischio di contagio per il Covid19. Tutto il Paese sarà in zona bianca ad eccezione della Valle d’Aosta che dovrà aspettare ancora una settimana. I numeri ci sono e il report settimanale dell’Istituto superiore di sanità li conferma.

Incidenza sotto 50 casi in tutta Italia

L’incidenza è sotto il valore di 50 per 100.000 abitanti ogni 7 giorni in tutto il territorio. La campagna vaccinale progredisce velocemente e l’incidenza è a un livello che permetterebbe il contenimento dei nuovi casi. E’ quanto si legge nella bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute all’esame della cabina di regia.

Si svuotano gli ospedali

Nessuna Regione o provincia automa supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o in area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è 6%, sotto la soglia critica, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 688 (08/06/2021) a 504 (15/06/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende ulteriormente (6%). Il numero di persone ricoverate in queste aree passa da 4.685 (08/06/2021) a 3.333 (15/06/2021). Quattro Regioni, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia e Veneto, riportano una allerta di resilienza, nessuna riporta molteplici allerte, secondo i dati contenuti nella bozza di monitoraggio.

Ma non mancano elementi di preoccupazione in Sicilia

In zona bianca, infatti, la Sicilia arriva con due nuove zone rosse decise ieri ma che scattano da domani ad Aidone e Troina nell’ennese. Ma non solo. Ci arriva con un bollettino che parla di 228 nuovi positivi nella giornata di ieri e un’incidenza all’1,7% quando quella del Paese è allo 0,69%. Anche per questo la Sicilia balla fra il primo e il secondo posto nel contagio giornalieri. Migliora, però, la situazione negli ospedali dove i ricoverati sono scesi a 318, e quelli nelle terapie intensive sono adesso 35.La distribuzione di casi registrati per province vede sempre Catania in testa con 76 nuovi casi, Palermo con 39, Agrigento 28, Ragusa 24, Enna 22, Caltanissetta 21, Trapani 11, Siracusa 5, Messina 2.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Nessuna vittima in più il totale dei morti resta a 5.928.Il numero degli attuali positivi è di 5.901 con una diminuzione di 102 casi. I guariti sono 330.