Due nuove “zone rosse” in Sicilia. Si tratta di Troina e Valguarnera Caropepe, entrambi nel territorio ennese, in cui vigeranno le restrizioni dal 19 al 24 giugno compreso.

A disporlo l’ordinanza del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, a seguito delle relazioni delle Asp e informati i sindaci dei Comuni interessati.

Nella stessa ordinanza si stabilisce anche la proroga di zona rossa fino al 24 giugno per il comune di Aidone, sempre in provincia di Enna.

Il contagio nel bollettino odierno

Sono 228 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.206 tamponi processati, con una incidenza che sfiora l’1,7%. La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Nessuna vittima in più il totale dei morti resta a 5.928.Il numero degli attuali positivi è di 5.901 con una diminuzione di 102 casi. I guariti sono 330.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 318, 10 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 35, 1 in meno rispetto al bollettino precedente.

La situazione nelle singole province

La distribuzione di casi registrati per province vede Catania 76 nuovi casi, Palermo con 39, Agrigento 28, Ragusa 24, Enna 22, Caltanissetta 21, Trapani 11, Siracusa 5, Messina 2.

Arrivano altre dosi di vaccino

Proseguono le forniture di vaccini anti-covid in Sicilia in consegna da parte del corriere espresso di Poste Italiane. Gli speciali furgoni di Sda hanno recapitato in queste ore 27.900 fiale del siero Astrazeneca presso le farmacie ospedaliere dell’Isola.

A quest’ultime consegne appena concluse, dalla giornata di domenica 20 giugno si aggiungeranno 21.500 dosi del tipo Moderna e 7.700 Johnson & Johnson.

Così le suddivisioni nelle province dell’isola

I vaccini, per un totale di 57.100, sono destinati ai seguenti centri siciliani: Enna (1.400 AstraZeneca, 1.000 Moderna, 400 Janssen), Palermo (rispettivamente 10.600, 9.100, 3.000), Erice (3.700, 2.700, 1.000), Siracusa (3.400, 2.500, 900), Ragusa (2.800, 2.000, 800), Agrigento (3.700, 2.700, 1.000) e Caltanissetta (2.300, 1.500, 600).