Arriva una grande scorta di vaccini anti Covid in Sicilia

Il primo maggio SDA consegnerà 185.000 dosi

È il 10% delle scorte previste per la Sicilia

Sono 185.800 i vaccini anti-Covid in consegna da parte di SDA sabato primo maggio nei centri siciliani. Si tratta di una fetta rilevante, oltre il 10%, delle prossime forniture pari a oltre 1 milione e 500mila dosi previste su tutto il territorio nazionale gestite dal corriere espresso di Poste Italiane.

Ecco come saranno distribuiti

I prossimi vaccini in arrivo sull’Isola saranno 152.200 del tipo Astrazeneca, 20.700 Moderna e 12.900 Janssen. Questa la suddivisione prevista verso i centri vaccinali siciliani: 51.100 a Palermo, 26.100 a Milazzo, 8.200 a Enna, 13.400 a Erice, 41.500 a Giarre, 11.600 a Siracusa, 9.900 a Ragusa, 14.100 ad Agrigento e 9.900 a Caltanissetta.

Vaccinazioni, ogni giorno, senza prenotazione in tutti gli Hub e Centri vaccinali della Sicilia. Torna da domani (mercoledì 28 aprile) l’iniziativa promossa dal governo regionale che già nelle scorse settimane ha consentito d’incrementare, nei weekend, il numero delle somministrazioni del siero anti Covid19, riscuotendo l’apprezzamento dei siciliani. Anche in quest’occasione, la misura sarà rivolta a precisi target della popolazione che rientrano nell’attuale Piano nazionale.

A chi è rivolta l’iniziativa

Potranno ricevere il vaccino, presentandosi nelle strutture vaccinali dell’Isola, tutti i cittadini con più di 60 anni (classe 1961 compresa) e i soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria a “elevata fragilità” (così come indicato dal Piano vaccinale nazionale). Per questi ultimi, in particolare, basterà esibire un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale comprovante la propria condizione di salute.