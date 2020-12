Dopo anni alla Uil era passato al Sadir

E’ morto Pietro La Torre, 64 anni, sindacalista apprezzato da tantissimi che ha condotto numerose battaglie per i lavoratori e i precari. Era ricoverato positivi al Covid.

Per anni era stato alla Uil, il suo vecchio sindacato, poi aveva continuato a fare sindacato con il Sadirs, il Sindacato autonomo dei dipendenti della Regione Siciliana.

L’ex segretario regionale della Uiltucs, che nel 2013 passò il testimone alla compagna Marianna Flauto.

Il nome di La Torre, classe 1956, è legato a lunghe vertenze riguardanti sia il settore pubblico – come il caso Gesip, la Partecipata del Comune di Palermo dichiarata fallita nell’agosto del 2015, e altre società partecipate dalla Regione – che quello privato della grande distribuzione.

Nel 2012 e nel 2013 la discesa in campo alle Regionali e alle successive Politiche tra le file dell’Udc, una scelta che portò La Torre in rotta con il segretario regionale della Uil Claudio Barone. Nel venne fuori una lunga battaglia legale e i rapporti tra La Torre e il sindacato si interruppero.

“Maledetto Covid. Ciao Pietro, da tutti i cooperatori siciliani, – scrive Filippo Parrino – abbiamo combattuto insieme tante battaglie, ricordo i cortei degli studenti di Palermo, la forza delle nostre idee, ma anche la tua forza fisica immensa che ci dava coraggio, ciao Pietro ci mancherai. Condoglianze alla famiglia e ai colleghi e amici”.

“Dispiace apprendere la triste notizia della scomparsa di Pietro La Torre, che con il suo profuso impegno e capacità ha fatto la storia del sindacato siciliano – dice Rosario Marino – Ti ricorderò sempre, poiché oltre ad essere stato il mio mentore, sei stato un vero amico”.

“Ho dovuto fare mente locale per ricordare da quanto tempo conoscevo Pietro, – scrive Franesco Giannettino – sono 48 gli anni trascorsi con lui, tutta una vita da raccontare. Amico mio, mi si è spezzato il cuore con questa notizia tremenda”.

“Ho appreso con grande dolore della morte, a causa del Covid-19, di Pietro La Torre, storica figura del sindacato a Palermo e in Sicilia. Il mondo del lavoro perde un uomo appassionato che con grande umanità si è sempre battuto per i lavoratori e per i diritti di tutti. A nome di tutta l’amministrazione comunale esprimo la mia vicinanza alla famiglia, in questo momento di grande dolore”.

Lo dichiara il sindaco, Leoluca Orlando.