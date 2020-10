Caso sospetto tra i dipendenti della catena dei punti vendita Spinnato in via Principe di Belmonte a Palermo e i titolari hanno deciso la chiusura.

La decisione per consentire di fare eseguire i tamponi ai dipendenti e sanificare di locali. Un cartello ha avvertito la clientela che “in via precauzionale a causa di una presunta positività al covid-19 di un nostro collaboratore, per garantire la sicurezza di tutti i nostri clienti abbiamo deciso di chiudere temporaneamente i nostri locali in via Principe di Belmonte”.