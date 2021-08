La denuncia di due turisti

Hanno ripreso la movida notturna in via Discesa dei Giudici a Palermo venerdì e sabato. Due turisti che hanno scelto di trascorrere le vacanze nel capoluogo siciliano hanno fatto i conti con le notti palermitani dove gli abusivi con tanto di impianto stereo vendono alcool fino a tarda notte.

“Questa è la situazione in Discesa Dei Giudici a Palermo, ripresa dai miei ospiti che non potevano dormire alle 2 di notte – racconta il gestore di un’attività ricettiva – Si vede un ambulante che vende alcolici con frigorifero portatile e amplificatore a palla, e una massa di giovani chiaramente assembrati in barba alle misure anti-covid. Il venditore ambulante viola una serie di leggi, dalla vendita abusiva di alcolici, all’evasione fiscale, schiamazzi e non so cos’altro”.

Questa è la situazione di venerdì e sabato in via Discesa dei Giudici la strada che corre da Piazza Bellini a via Roma. “Continuando in questo modo – dice il gestore – il mese di autunno sarà certamente colorato da arancione tendente a rosso. Ieri oltre 1700 positivi. Non si comprende cosa si deve attendere per aumentare i controlli e cercare di contrastare questa mala movida che crea solo danni”.