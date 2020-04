Controlli coordinati dal comandante Marco Venuti

Quasi un centinaio i veicoli controllati, 12 multe elevate, una persona denunciata per avere a violato l’obbligo della quarantena, poiché recentemente rientrata dall’estero e ancora in attesa del tampone rinofaringeo per accertare un’eventuale positività al covid -19.

E’ il bilancio in questi giorni di festa della Polizia Municipale di Carini, in questo lungo week-end di Pasqua. Con diverse pattuglie, i caschi bianchi hanno presidiato diversi accessi al paese e alla costa, dando manforte ai controlli operati in altri punti strategici da polizia, guardia di finanza e carabinieri.

Gli uomini guidati dal comandante Marco Venuti hanno elevato un totale di 12 contravvenzioni ad altrettanti automobilisti scoperti a circolare senza un valido motivo. Gli stessi, violando le norme governative imposte per contenere la diffusione del coronavirus, dovranno pagare una multa di 400 euro ciascuno.

Trovata a spasso anche una persona sottoposta alla quarantena obbligatoria perché recentemente rientrata dall’estero. Nei suoi confronti è scattata la denuncia a piede libero. Sono due i casi positivi accertati a Carini. Una persona che è stata trovata regolarmente a casa in isolamento domiciliare. Il secondo caso è un medico residente a che risulta ricoverato al Covid Hospital di Partinico.