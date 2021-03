Arrestato un ivoriano

I carabinieri a San Giuseppe Jato (Pa) nel corso dei controlli nella zona rossa hanno arrestato un giovane ivoriano di 19 anni residente a Partinico accusato di detenzione di droga. In auto sono state trovate 16 dosi di marijuana.

Nel corso della perquisizione in casa hanno trovato altri 825 grammi di marijuana un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Il giovane era stato portato ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Questa mattina i militari si sono presentati a casa per portarlo in Tribunale, ma non lo hanno trovato.

Sono scattate le ricerche e l’ivoriano è stato trovato in un bar e arrestato una seconda volta per evasione. L’arresto per droga è stato convalidato e il gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.