Quasi 600 nuovi positivi in 24 ore nell’area metropolitana di Palermo

Tendenza in crescita da settimane

245,9 casi ogni 100mila abitanti

Musumeci e Orlando si vedono per fare la zona rossa

I nuovi casi in provincia di Palermo nell’ultima settimana sono stati 245,9 ogni 100 mila abitanti. L dicono i dati elaborati dall’Ufficio statistica del Comune su base delle informazioni del Dipartimento nazionale della Protezione Civile. Il limite oltre il quale scatta automaticamente la zona rossa che deve essere dichiarata dal Presidente della Regione è di 250 casi ogni 100mila. Palermo, dunque è a un passo dalla zona rossa inevitabile.

Musumeci pronto a firmare l’ordinanza

“Abbiamo registrato negli ultimi giorni un aumento dei contagi nella città di Palermo, con una conseguente crescente pressione sui reparti di terapia intensiva. I parametri per dichiarare la “zona rossa” non sono stati ancora raggiunti ma non escluderei, l’adozione del provvedimento, d’intesa con il sindaco, quale utile misura preventiva per evitare il picco dei positivi al Covid19. Il sindaco di Palermo può nel frattempo, se lo ritiene, assumere iniziative restrittive anche sul fronte scolastico”.

A dirlo è il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo un confronto nel pomeriggio di oggi con i vertici del dipartimento regionale per la Salute.

L’allarme

A far scattare l’allarme è stato il contagio registrato nelle ultime 24 ore che è la punta di iceberg di una tendenza di crescita che va avanti da giorni se non settimane.

Nell’ultimo bollettino l’intera provincia di Palermo ha fatto registrare 597 nuovi casi. Un record negativo per l’area metropolitana del capoluogo isolano. Si tratta di circa i due terzi del contagio complessivo registrato in tutta la Sicilia dove sono stati 909 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 7.561 tamponi processati, con una incidenza di positivi che schizza al 12% per effetto dei pochi tamponi La regione diventa sesta per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo.

Un contagio ‘enorme’ registrato durante un giorno di festa che si aggiunge al dato settimanale e al ritorno alla ode di ambulanze negli ospedali

La risposta di Orlando

La risposta del sindaco Orlando, ancora una volta, è stata la stessa. Con due lettere indirizzate al Commissario anti Covid19 Renato Costa al manager dell’Asp Daniela Faraoni, al Presidente della Regione Nello Musumeci e al Ministro della Salute Roberto Speranza Orlando ‘prende atto che non vengono ancora forniti i dati?’ e chiede ‘ che vengano istituita misure anti contagio’.

Di fatto Orlando polemizza sostenendo che la nota giunta pur palando di preoccupazione non fornisce dati aggiornati e differenziati per circoscrizione e comuni della Provincia ma condivide l’idea di misure restrittive da assumere con ordinanza nella giornata di domani.

Non ci sono ancora i numeri ma quasi certamente la zona rossa sarà dichiarata. Resta da comprendere se riguarderà porzioni della città di Palermo, l’intero capoluogo o l’intera area metropolitana