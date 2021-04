IN VIA DEI QUARTIERI

Allarme a Palermo per un focolaio di Covid che si è sviluppato nella casa di riposo “Villa Claudia” in via dei Quartieri che accoglie 25 anziani. Sono emersi 21 ospiti positivi dai tamponi eseguiti ieri e la responsabile della casa di riposo ha chiamato i carabinieri ed è stata avvisata anche l’Usca. Entro stasera la struttura dovrebbe essere sgomberata a tutela del personale e degli assistiti.

Altro focolaio nascosto in Rsa a Trapani con 8 morti

Dipendenti costretti a lavorare nonostante la positività al covid, dispositivi di protezione mancanti e sanificazione dei locali assente. Sarebbe scoppiato così il focolaio, nell’ottobre del 2020 all’interno della Rsa “Casa del Sorriso” di Trapani. La denuncia arriva da tre lavoratori della struttura, una addetta alla lavanderia e due operatori socio sanitari, che, assistiti dall’avvocato Alessio Cugini, hanno presentato un esposto presso alla Procura.

L’esposto in procura

Nel documento, abbastanza dettagliato, i tre evidenziano come a innescare il focolaio sarebbe stata la positività di una dipendente, che sarebbe stata nascosta dalla titolare e legale rappresentante della società. Il risultato è stato un contagio a catena che ha coinvolto anche i familiari dei tre dipendenti ma non solo, dei 17 anziani ospiti, cinque sono deceduti all’interno dell’Rsa, altri tre invece al covid hospital di Marsala.

L’accusa all’amministratore unico della società

I casi di positività al Covid registrati in una casa alloggio per anziani di Trapani, che hanno coinvolto dipendenti e anziani ospiti, sarebbero da imputare alle negligenze di L. S., amministratore unico della società che gestisce la struttura. Ad accusarla, tre suoi dipendenti – una addetta alla lavanderia, un operatore e una operatrice Osa- che hanno presentato un lungo e dettagliato esposto-denuncia alla Procura del capoluogo.

I dati del contagio in Sicilia nel bollettino di ieri

Sono 1.222 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 21.144 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 5,8%. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo.