Sono 909 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 7.561 tamponi processati, con una incidenza di positivi che schizza al 12% per effetto dei pochi tamponi La regione diventa sesta per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.717 Il numero degli attuali positivi è di 23.705 con 853 casi in più rispetto a ieri; i guariti sono 36.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 1.183, 56 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 158, 5 in più rispetto sempre a ieri.

La situazione nelle singole province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 597 nuovi casi, Trapani 78, Catania 60, Caltanissetta 53,Ragusa 34, Messina 33, Agrigento 28, Siracusa 26, Enna 0.

I dati della settimana chiusasi domenica

I dati settimanali parlano, invece, di una nuova impennata dei dati in Sicilia. I contagi da Covid19 nell’ultima settimana nella regione mostrano un ulteriore peggioramento della situazione. I dati sono stati elaborati dalla protezione civile.

Nella settimana appena trascorsa i nuovi positivi sono stati 7.005, il 20,5% in più rispetto alla precedente. Non si superavano i 7000 nuovi positivi settimanali dallo scorso 24 gennaio.

Aumenta anche il numero degli attuali positivi, 5.852 in più. Così come sono in numero maggiore le persone in isolamento domiciliare: 5.698 in più.

I ricoverati sono nuovamente sopra quota mille e cento. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 154 unità mentre in terapia intensiva sono aumentati di 24 unità.

Nella settimana le persone decedute sono state 114, il 25,5% in meno rispetto ai 153 della settimana precedente unico dato positivo della scorsa settimana

Vaccini, un altro caso sospetto di evento avverso

Infine una inchiesta è stata aperta dalla Procura di Patti sulla morte di un giovane avvocato di 45 anni avvenuta tre settimane dopo la somministrazione del vaccino. Si tratta di Mario Turrisi, uno dei pochi legali che era riuscito a sottoporsi al vaccino prima che con l’avvento del nuovo commissario fosse sospesa la somministrazione per categorie professionali che vedeva proprio magistrati ed avvocati fra i destinatari del vaccino insieme agli insegnanti.