Dottoressa ospedale di Partinico positiva dopo due dosi di vaccino Pfizer

Ignazio Marchese di

04/04/2021

Una dottoressa dell’ospedale Covid di Partinico (Pa) è risultata positiva al virus dopo avere fatto le due dosi di vaccino Pfizer. Il medico è in isolamento ed è risultato ancora positivo dopo tre tamponi. Per lei nessun effetto. E’ asintomatica. Il problema è serio perché in questo caso potrebbe infettare i pazienti. Per questo i medici anche vaccinati si sottopongono a continui controlli per evitare che possano essere loro stessi a provocare focolai interni in ospedale come quello che si è verificato le scorse settimane nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Cefalù. In Italia situazioni come quella successa a Partinico si sono già verificate. Per i medici positivi nessun problema solo un periodo di isolamento e poi dopo essere tornati negativi sono tornati in corsia.

