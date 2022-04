Covisian, avviato licenziamento collettivo 221 addetti al servizio clienti

07/04/2022

Covisian ha inviato alle parti sociali e alle istituzioni competenti la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo di 221 addetti pari alle risorse applicate alle attività di customer care a favore di Ita Airways.

Lo si legge in una nota della società di call center nella quale viene riferito che “tale procedura si è resa necessaria a seguito del mancato conferimento a Covisian del nuovo contratto per la fornitura del servizio e della conseguente naturale scadenza, al 30 aprile 2022, del periodo semestrale di fornitura transitoria negoziato tra le stesse parti nell’agosto del 2021”.

Nella nota si afferma poi che Covisian “resta in attesa di conoscere il soggetto subentrante nelle attività in questione al fine di poter procedere al trasferimento delle risorse professionali, secondo le modalità definite dalla disciplina della clausola sociale”.

Sciopero per l’8 aprile

I lavoratori Covisian ed ex Almaviva non ci stanno e annunciano uno sciopero per l’intera giornata di lavoro per domani, 8 aprile in piazza Indipendenza, davanti alla sede della Regione Siciliana. Il sit-in è previsto dalle 9.30 alle 13. Motivo della protesta è l’annuncio di Covisian sul mancato raggiungimento dell’intesa con Ita per la sottoscrizione del contratto per la fornitura del servizio di Contact center.

Ieri manifestazione dipendenti ex Almaviva davanti alla Prefettura

Ieri, le sigle sindacali dei lavoratori hanno organizzato un sit-in presso la Prefettura di Palermo per riaccendere le luci sulla nota vertenza legata ai servizi del call center passati sotto l’ala di Ita. Una vicenda che sembrava chiusa dopo l’accordo commerciale firmato presso il ministero, con tutte le parti sociali presenti. Ma, per cause ancora ignote, l’intesa è saltata, rimettendo in gioco la vita professionale dei dipendenti.

Ad organizzare la manifestazione i sindacati Cgil-Slc, Fistel Cisl, Uilcom Uil ed Ugl. A descrivere l’accaduto è Stefania Duca, rappresentante di Rsu Covisian Fistel Cisl. “Ad agosto è arrivato come un tuono a ciel sereno la comunicazione che noi ex dipendenti Almaviva saremmo stati messi in cassa integrazione. Ciò perchè Covisian si era aggiudicata l’appalto customer care di Ita. Abbiamo lottato. Ci abbiamo rimesso tanto sia in termini economici che di sanità mentale. Siamo riusciti a strappare un accordo che avrebbe tutelato tutti i dipendenti, attraverso quattro scaglioni”.

Intesa però saltata pochi giorni fa, quando l’azienda ha comunicato che dal 1 maggio sarebbe iniziato il passaggio in cassa integrazione dei dipendenti. “Dopo sei mesi, non sappiamo chi ma, il 31 marzo, abbiamo ricevuto una pec nella quale Covisian ci comunicava che l’accordo commerciale sottoscritto con Ita non andava più bene. Quindi dal 1 maggio la commessa non sarebbe stata più presente su Covisian. Questa cosa è inaccettabile. Non siamo un giocattolo che non ti piace più e dopo sei mesi lo butti”.

“543 famiglie attendono risposte”

Così, il futuro di 543 famiglie torna nuovamente a rischio e con esso la speranza di una stabilità economica e lavorativa. “Ad oggi non abbiamo notizie ufficiali. Noi siamo 543 famiglie che non hanno più una mansione di passaggio. Perché noi ne abbiamo fatto il nostro lavoro con il quale portiamo avanti le nostre famiglie. Questa situazione di precarietà deve finire. Abbiamo bisogno di tranquillità economica”.

Saltato accordo pochi giorni fa

Pochi giorni fa era saltato l’accordo del 21 ottobre scorso per i 217 lavoratori di Covisian in forza sulla commessa Ita Airways e per i 300 che in regime di cassa integrazione a zero ore in Almaviva a Palermo, attendevano la ricollocazione graduale (previsti 4 step) entro il 31 dicembre 2022. Dopo stanotte, l’accordo non è più valido.

Un duro colpo per i dipendenti dopo l’accordo triangolare Almaviva-Ita-Covisian. Le segreterie nazionali di categoria, di Cgil Cisl e Uil hanno già inviato una richiesta di incontro al ministero del Lavoro. “Ma ribadiamo serve un’azione forte da parte delle istituzioni locali e regionali, non possiamo accettare né che per i lavoratori passati in Covisian scatti la procedura di clausola sociale, né il licenziamento per tutti gli altri” concludono La Piana e Assisi.