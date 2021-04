Il tribunale civile, presieduto da Caterina Ajello e composto dai giudici Claudia Turco e Andrea Illuminati, ha deciso che la curatela fallimentare dell’Amia, difesa dall’avvocato Guido Bonfante, dovrà ricevere 56 milioni e 800 mila euro.

Il Comune di Palermo dovrà pagare 51 milioni di euro. Gli amministratori dell’Amia Vincenzo Galioto, Angelo Canzoneri, Paola Barbasso Gattuso, Orazio Colimberti, Giuseppe Costanza e Antonio Giuffrè fino alla concorrenza dell’importo di 6 milioni, Bernarda Cristina Palermo fino a 347 mila euro, Maria Camillo Segreto, Elide e Vito Triolo fino alla concorrenza di 2 milioni.

“Una sentenza di primo grado – dice l’avvocato Guido Bonfante – arrivata dopo una causa iniziata nel 2013”. Secondo la curatela c’erano dei crediti maturati nei confronti del Comune per il servizio di gestione rifiuti e igiene ambientale, oltre che per quello di manutenzione delle strade effettuati in base a un contratto del 2011.

“Operazione – scrive il giudice nella sentenza – del tutto contraria agli interessi di Amia” su cui sarebbe mancata la vigilanza del Comune.