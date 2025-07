Partono oggi i mandati di pagamento per i cittadini che hanno presentato domanda entro il 18 giugno per accedere alla misura sul credito al consumo promossa dalla Regione Siciliana e attuata tramite Irfis. Il contributo a fondo perduto, pensato per alleggerire il peso degli interessi sui prestiti destinati all’acquisto di beni durevoli, sarà erogato ai primi 480 richiedenti ammessi.

Impegni mantenuti

“Abbiamo mantenuto gli impegni presi – dichiara il presidente della Regione Renato Schifani – e già da lunedì i bonifici cominceranno ad arrivare. Questo intervento rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie, in un momento in cui il costo della vita pesa fortemente sui bilanci domestici. Non solo un aiuto reale, ma anche un segnale di attenzione istituzionale verso i bisogni dei cittadini”.

Su 585 domande presentate, 480 sono state accolte; per le restanti 105 è in corso un approfondimento istruttorio. L’importo complessivo in pagamento è pari a 1.254.973 euro.

Per dare risposta anche alle 3.642 domande ancora in bozza (dato aggiornato a ieri) è stata prevista una nuova finestra per l’invio delle istanze, attiva fino al 30 settembre. Sarà invece possibile presentare nuove domande fino al 31 dicembre, sempre ed esclusivamente tramite la piattaforma online.

Riolo: “Confermiamo impegno a fianco dei siciliani”

“Con l’avvio dei pagamenti – sottolinea Iolanda Riolo, presidente dell’Irfis – confermiamo il nostro impegno al fianco delle famiglie siciliane. Abbiamo accelerato i tempi istruttori per garantire erogazioni rapide e trasparenti. Sostenere l’acquisto di beni essenziali e ridurre il peso dei prestiti è un segnale forte di vicinanza a chi ha più bisogno”.

La misura, finanziata con 15 milioni di euro annui, sarà riproposta nel 2026. È destinata ai residenti in Sicilia che abbiano sottoscritto, a partire dal 1° gennaio 2025, un prestito per beni durevoli non di lusso. Il contributo copre il 70% degli interessi dovuti, fino a un massimo di 5 mila euro (minimo 150 euro), ed è riservato a nuclei con Isee inferiore a 30 mila euro. Escluse le spese per beni di lusso o non durevoli; ammessi, invece, anche gli acquisti di protesi e dispositivi medici.