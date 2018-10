Altri quattro mesi di lavoro per i 21 stagionali dell’hotel Nh di Palermo, con l’obiettivo di passare l’anno prossimo a tempo indeterminato. L’azienda nel 2016 aveva siglato un accordo coi sindacati per la stagionalizzazione della struttura che avrebbe chiuso per quattro mesi tra novembre e febbraio di ciascun anno. Adesso però i flussi turistici stanno consentendo di garantire nuovi contratti in questo periodo e il tempo di pausa si ridurrà da 4 mesi a 45 giorni massimo. Lo comunica la Uiltucs Sicilia che ha siglato un accordo con la struttura alberghiera che dovrà essere sottoposto al vaglio dell’assemblea dei lavoratori. “Questo significa – dice Marianna Flauto, segretario generale Uiltucs Sicilia -che si sta invertendo il trend, che la stagionalità si sta allungando e che le strutture stanno diventando annuali. Questo è l’obiettivo che ci siamo sempre prefissati, del resto Palermo può accogliere turisti durante tutto l’anno, non è una citta che vive solo di turismo balneare ma può contare su un’ampia offerta che va dalla cultura all’enogastronomia”.

Già nel 2017 era stato siglato un accordo sperimentale per provare a mantenere aperto l’albergo anche nel periodo tra novembre 2017 e febbraio 2018. Adesso l’azienda ha presentato il piano di ristrutturazione che partirà da gennaio prossimo fino a settembre 2019 e ha illustrato la possibilità di continuare ad aprire l’hotel tenendo in servizio parte del personale oggi impiegato. Da qui l’accordo coi sindacati per consentire nuove opportunità di reddito e occupazione ai dipendenti. L’intesa prevede in sostanza una “equa rotazione del personale per la copertura dei fabbisogno orario durante il periodo interessato”.

Per i quattro mesi a cavallo tra il 2018 e il 2019, la durata massima dei periodi di non lavoro non sarà superiore a 45 giorni. I dipendenti in forza al 31 ottobre 2018 avranno la possibilità di firmare altri contratti con lo stesso trattamento economico e normativo. Sindacati e azienda si incontreranno a luglio e a ottobre del 2019, dopo i lavori di ristrutturazione, per definire una diversa organizzazione del lavoro e garantire una continuità occupazionale “che potrà prevedere anche la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale – è scritto nell’accordo – con un’organizzazione dell’orario di lavoro più confacente a soddisfare il fabbisogno di una struttura con cicli stagionali discontinui quale quella di Nh Palermo”.