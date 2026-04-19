C’è tempo fino al prossimo 3 luglio 2026, con scadenza alle ore 10.00, per potere presentare le istanze a valere sull’Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER, in attuazione dell’Azione 2.2.1 “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER”.

La Misura del Ministero presentata alle aziende di Termini Imerese

La misura del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene progetti di investimento volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da realizzarsi in aree industriali, produttive o artigianali dei Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti delle Regioni obiettivo del programma: Sicilia,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualunque dimensione, incluse le reti di imprese dotate di soggettività giuridica. La dotazione finanziaria dell’Avviso è pari a 262.000.000 di euro.

Obiettivi, finalità e opportunità dell’Avviso saranno al centro dell’evento di approfondimento nella sala convegni dell’Incubatore di Termini Imerese gestito dal Polo Meccatronica Valley, in programma martedì 21 aprile, a partire dalle 09.30. L’incontro è organizzato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da Invitalia e dal Gse.

100 imprese incontrano gli esperti

Saranno presenti oltre cento rappresentanti del mondo delle imprese che avranno l’occasione di interloquire con tecnici ed esperti La giornata si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore alle Attività produttive della

Regione siciliana Edy Tamajo e della sindaca di Termini Imerese Maria Terranova, i lavori saranno introdotti dal presidente del Polo Meccatronica Valley, Antonello Mineo.

A seguire gli interventi di Stefania Crotta, direttore generale del Mase su “Il ruolo del Mase nella governance e negli obiettivi del programma nazionale di ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”; Stefano Maria Della Corte di Invitalia su “l’Avviso pubblico per la selezione di progetti per l’autoproduzione da Fer”; Ruocco Surace del Gse su “Gli aspetti tecnici dei progetti di investimento; Attilio Zorzi di Eureka Srl su “Le altre misure agevolative sulla transizione energetica”.