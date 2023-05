Un flusso enorme di croceristi che esce dall’ingresso della Capitaneria di Porto, con relativi disagi alla viabilità. Non è stata una mattinata facile per gli automobilisti in transito nell’area compresa fra la Cala e l’area di via Francesco Crispi, a Palermo. Qui infatti, intorno alle 9.30, si è riversato un enorme flusso di turisti provenienti dall’area di competenza dell’autorità portuale. Fatto che ha portato sul posto un quantitativo ingente di mezzi turistici, che ha finito per intasare parzialmente il traffico su piazza XIII Vittime.

Il caos in via Francesco Crispi







Turisti che si sono riversati su via Francesco Crispi, evidentemente a caccia di un modo per potere visitare la città. Un fatto che, come sopra ricordato, ha causato diversi problemi alla viabilità. Come mostrano le immagini raccolte dalla nostra redazione intorno alle 9.30 di questa mattina, nell’area nei pressi del varco Sammuzzo si è radunato ogni qualsivoglia genere di mezzo turistico: dai pullmini ai trenini, passando per le carrozze trainate da cavalli. Fatto che ha causato un intasamento in corrispondenza del semaforo pedonale di via Mariano Stabile.

Un fatto non da poco in un’area già gravata da enormi problemi sul fronte della viabilità, causati dalla chiusura del sottopasso di piazza XIII Vittime, nella corsia proprio in direzione porto. Stop al traffico iniziato il 12 aprile e di cui ancora non si conoscono i tempi di conclusione degli interventi. Fatto che ha traslato tutto il traffico auto e mezzi pesanti sulla piccola bretella laterale, che si reimmette su via Francesco Crispi poco prima del varco Sammuzzo. Sul posto sono poi giunte un paio di volanti della polizia municipale, per vigilare evidentemente sul deflusso dei turisti dal porto. Un episodio che dovrà far riflettere in vista dell’inizio della stagione estiva, che porterà sicuramente un enorme afflusso di croceristi proprio sull’area del porto. In attesa che si concludano i lavori sul sottopasso di via Crispi, bisognerà trovare soluzioni alternative.