L'iniziativa dell'Inner Wheel Club di Palermo Centro

Restaurata la targa in memoria dei caduti risorgimentali di piazza XIII Vittime, a Palermo. Un’opera di ripristino effettuata su iniziativa dell’Inner Wheel Club di Palermo Centro, per l’occasione rappresentato dalla presidente Patrizia Semilia Codiglione, ed eseguite in compartecipazione con il Comune di Palermo, rappresentato alla cerimonia di inaugurazione, tenuta questa mattina, dal sindaco Roberto Lagalla, dall’assessore alla Cultura Giampiero Cannella e dal Capo Area Domenico Verona.

“Ricordare chi ha lottato per la libertà”

Un’occasione per fare anche un momento informativo sul nome della storico piazza nei pressi di via Francesco Crispi e del mercato ittico di Palermo. “Questa targa ricorda una delle più importanti pagine del nostro Risorgimento – sottolinea Domenico Semilia, in rappresentanza dell’Inner Wheel Club Palermo Centro -. Dopo la rivolta del 4 aprile e dopo la fucilazione di coloro che hanno partecipato alla sollevazione del 14 aprile, la Sicilia era diventata una polveriera. Tanto che Garibaldi, in base a questi eventi, decise di anticipare a maggio lo sbarco sull’Isola. Una pagina troppo spesso dimenticata. Spesso, quando si parlava di queste tredici vittime, le ricollegavano ai morti caduti nella lotta alla mafia”.

Un’iniziativa, quella Inner Wheel Club Palermo Cento, che ha trovato da subito la sinergia di diversi attori del pubblico e del privato. “C’è stata una sinergia di maestranze – ha commentato la presidente Patrizia Codiglione Semilia -. Abbiamo sponsorizzato questo restauro e, in queste attività, siamo stati coadiuvati da tanti amici. Abbiamo trovato grande collaborazione a tutti i livelli. Questa simboleggia la volontà della città di far riemergere quegli episodi del passato importanti ma, a volte, caduti nel dimenticatoio”.

Lagalla: “Momento di narrazione e pedagogia formativa”

Volontà condivisa anche dal Comune di Palermo, come chiarito dal Capo Area del Settore Cultura Domenico Verona. “Noi abbiamo messo il know how. Siamo stati ben felici di fare questo operazione. Ci siamo resi conto del fatto che molti palermitani non si erano resi conto del perchè questa piazza porta questo nome. Abbiamo avuto il piacere di fare un lavoro mirato a dare nuova memoria alla città di quanto avvenuto il 4 aprile 1860, quando dei nostri concittadini furono uccisi per la libertà”.

Una cerimonia, quella di questa mattina, aperta dalle parole del sindaco Roberto Lagalla che, da ex Rettore, non ha mancato di sottolineare l’importanza del tramandare le radici storiche della città di Palermo. “Ringrazio per questa iniziativa di valorizzazione storica e rigenerazione urbana – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla -. Non si tratta solo di una rievocazione, ma anche di un momento di narrazione e di pedagogia formativa delle giovani generazioni, affinché possano ricordare che le lotte per la libertà e la ricerca dell’autonomia e dell’emancipazione dei popoli faticosamente conquistate non debbano mai essere date per scontate. Occorre, quindi, vigilare sempre sui valori della democrazia sui quali si fondano le comunità”.