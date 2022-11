Lo comunica l'assessore Giuliano Forzinetti

Gli standisti del mercato ittico di Palermo rimarranno all’interno dei locali anche durante i lavori di restyling che interesseranno la struttura. Lo comunica l‘assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti. L’esponente, vicino alla Nuova DC, ha effettuato nelle scorse settimane diversi incontri propedeutici con i soggetti coinvolti. Fra questi l’Autorità Portuale, la quale ha “ereditato” gli spazi dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del piano delle alienazioni.

“Tra le prescrizioni che gli operatori dovranno mantenere ci sará sicuramente un’accurata pulizia giornaliera dell’area vendite – evidenzia Giuliano Forzinetti -. Oltre all’obbligo di liberarla prima dell’ingresso degli operai. In questo modo sarà possibile accogliere le richieste della categoria, che da tempo auspicava una soluzione di questo tipo. Aspettiamo ancora il via libera da parte dell’Autoritá Portuale, ma siamo fiduciosi. La prossima settimana – conclude Forzinetti – è previsto un tavolo tecnico con l’ASP e l’ADSP (Autorità di Sistema Portuale) per definire le modalitá d’intervento”.

Approvazione del centrodestra

Soddisfatto del risultato raggiunto anche il consigliere comunale di Lavoriamo per Palermo Dario Chinnici. “I lavori previsti per il rilancio del Mercato Ittico di Palermo non comporteranno disagi per gli operatori economici, né il paventato spostamento. Un ottimo risultato che coniuga la necessità di riqualificare l’esistente con il sostegno alle attività economiche”.

Una scelta che tutela i lavoratori, che avranno la possibilità di continuare le attività di vendita all’interno della struttura, come sottolineato dal capogruppo della Nuova DC Salvatore Imperiale. “La scelta di far rimanere all’interno del mercato ittico gli operatori durante lo svolgimento dei lavori di adeguamento previsti è un’ottima notizia. Una soluzione che tiene conto delle esigenze di chi lavora in quel luogo, preoccupato di subire perdite economiche a causa di un eventuale spostamento“.

Altro tema chiave è quello legato alla viabilità. Fatto su cui il presidente della VI Commissione Ottavio Zacco evidenzia le ricadute positive della decisione. “Grazie a questa risoluzione, oltre a non penalizzare ulteriormente i concessionari che potranno, anche in prossimità delle festività natalizie, svolgere con continuità il proprio lavoro, si scongiura la proposta insensata di trasferire temporaneamente le attività del Mercato ittico presso un padiglione della Fiera del Mediterraneo, soluzione che avrebbe di fatto penalizzato il settore fieristico e l’intero quartiere Montepellegrino“.