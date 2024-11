Un albero caduto in via Corrado Lancia nel quartiere Zisa. Non ha provocato danni alle auto in sosta. La pianta è caduto a causa del vento che ha soffiato in questi giorni nel capoluogo. E’ finito sul marciapiede da oltre 24 ore ma nessuno lo ha rimosso.

“Abbiamo chiesto l’intervento al Comune al settore verde e giardini – dicono i residenti – Qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco, ma l’albero è tuttora sul marciapiede con pericolo per chi passa. Chiediamo all’amministrazione comunale che si attivi a rimuoverlo”.