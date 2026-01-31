A causa di infiltrazioni d’acqua provocate della rottura della tubazione è crollata una parte del tetto del pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. Nel crollo è rimasta ferita un’operatrice socio-sanitaria, colpita al naso: ha riportato una frattura.

A scopo precauzionale tutte le persone presenti nel pronto soccorso sono state subito trasferite in altri reparti della stessa struttura ospedaliera. Sono 35 i pazienti in attesa, di cui due in codice arancione, due in azzurro, due in verde con un indice di sovraffollamento pari al 175 per cento.

La sanitaria che si è infortunata ha messo in salvo quattro pazienti. Anche per questo motivo è rimasta ferita.

La direzione sanitaria

La direzione strategica dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello, precisa che stamattina alle 6.20, nei locali del pronto soccorso del presidio ospedaliero Cervello, si è verificata una perdita di una tubazione idrica passante nel controsoffitto che ha causato un’infiltrazione d’acqua sui pannelli in cartongesso.

Sono intervenuti i reperibili della ditta incaricata della manutenzione che hanno prontamente riparato la perdita, chiudendo l’intervento già alle 7. Nel corso dei lavori i pazienti sono stati trasferiti al pronto soccorso pediatrico.

La Cisl, incidenti del genere non dovrebbero verificarsi

La Cisl Fp Palermo Trapani elogia l’intervento tempestivo del personale del Pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo, in particolare di un giovane infermiere, Vincenzo D’Angelo, che, dopo il cedimento di parte del soffitto nei locali dell’area di emergenza nel nosocomio, hanno subito allertato gli organismi competenti e hanno avviato l’evacuazione dei pazienti.

“Vanno sottolineati – rimarca la Cisl Fp Palermo Trapani – la prontezza di riflessi e la capacità organizzativa e gestionale di questi operatori che senza perdere la calma, sono intervenuti evitando che la situazione degenerasse. Auspichiamo che si riprenda presto l’operatrice socio sanitaria, rimasta ferita. E sollecitiamo l’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello a operare immediatamente per evitare che incidenti del genere si verifichino, mettendo a repentaglio la sicurezza degli utenti e dei lavoratori”.

Fials, solidarietà a collega ferita

La segreteria della Fials Palermo esprime piena solidarietà alla collega coinvolta dall’incidente al pronto soccorso dell’ospedale Cervello, che ha riportato lesioni al setto nasale. Al contempo, il sindacato rivolge un sentito riconoscimento alla Direzione strategica dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello per l’intervento immediato e la perfetta coordinazione con cui gli operatori aziendali del pronto Soccorso, gli autisti e barellieri dell’autoparco del cervello e le squadre di manutenzione hanno gestito l’emergenza nelle prime ore del mattino.

L’anomalia, rilevata alle 6,20, ha visto l’intervento dell’azienda in meno di un’ora. Nonostante un indice di sovraffollamento critico del 175%, è stata garantita la continuità assistenziale con il trasferimento dei pazienti in locali adiacenti. Il commissario Giuseppe Forte e i subcommissari Antonino Ruvolo e Giovanni Cucchiara spiegano che “l’evento, pur nella sua criticità, ha dimostrato la solidità delle procedure di emergenza aziendali. La rapidità nel ripristino dei locali ha permesso di limitare al minimo i disagi, tutelando la salute degli utenti e dei sanitari in un momento di particolare pressione per la struttura”.