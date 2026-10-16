A causa di infiltrazioni è caduto il tetto di un negozio a Palermo che si trova in via Cardinale Borromeo. Una cliente di 68 anni che si trovava all’interno dell’esercizio commerciale è rimasto ferita alla testa colpita dai calcinacci e trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Villa Sofia.

A causa di infiltrazioni è caduto il tetto di un negozio a Palermo che si trova in via Cardinale Borromeo. Una cliente di 68 anni che si trovava all’interno dell’esercizio commerciale è rimasto ferita alla testa colpita dai calcinacci e trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Villa Sofia.

Qui i medici gli hanno suturato la ferita ed eseguito tutti i controlli dopo il trauma cranico.