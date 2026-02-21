Un muro è crollato in via Nairobi a Palermo. Un carabiniere è rimasto ferito. Nel crollo sono state danneggiate 10 auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale.

L’evento, che ha richiesto l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco è avvenuto in via Nairobi ed ha riguardato un manufatto di un altezza di circa 3 metri e lungo circa 20 o forse anche 30 metri. Il crollo ha coinvolto una persona. Si tratta di un 55enne, che ha subito ferite agli arti inferiori. Risultano coinvolte anche diverse autovetture. Le cause dell’evento sono in fase di accertamento.

Il ferito è un carabiniere che aveva parcheggiato da poco quando è stato travolto dai massi staccatisi dal muro già in fase di crollo. E’ stato soccorso dai sanitari e portato all’ospedale Civico .

