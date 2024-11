Il fatto in pieno centro

Nella notte un grosso ramo del ficus di Piazza Marina a Palermo è crollato improvvisamente. Fortunatamente l’incidente non ha causato danni né a persone né ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze. L’albero, noto per essere uno dei simboli storici e botanici della città, è tra i più grandi d’Europa e unico nel suo genere, un patrimonio naturalistico che attrae sia turisti sia appassionati di botanica.

Delimitata l’area dell’impatto

Immediatamente dopo l’accaduto, le autorità hanno circoscritto l’area, mettendo in sicurezza la zona per garantire l’incolumità dei residenti e dei molti turisti che quotidianamente passano da lì. Già dai prossimi giorni, è previsto l’intervento per la rimozione del ramo caduto e per una valutazione sulle condizioni generali dell’albero.

Un simbolo della città di Palermo

Il ficus di Piazza Marina è considerato uno degli alberi più grandi d’Europa per estensione della chioma e dimensioni generali. Piantato alla fine dell’Ottocento, probabilmente intorno al 1863, questo maestoso esemplare appartiene alla famiglia delle Moraceae e si distingue per alcune caratteristiche peculiari, tra cui le radici aeree e il suo incredibile adattamento climatico.

Crolla albero in via Corrado Lancia, la pianta resta sul marciapiede da giorni

Un albero caduto in via Corrado Lancia nel quartiere Zisa. Non ha provocato danni alle auto in sosta. La pianta è caduto a causa del vento che ha soffiato in questi giorni nel capoluogo. E’ finito sul marciapiede da oltre 24 ore ma nessuno lo ha rimosso.

Le parole dei residenti

“Abbiamo chiesto l’intervento al Comune al settore verde e giardini – dicono i residenti – Qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco, ma l’albero è tuttora sul marciapiede con pericolo per chi passa. Chiediamo all’amministrazione comunale che si attivi a rimuoverlo”.

