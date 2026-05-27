Crollati calcinacci da palazzo Palagonia in via Alloro sede della direzione generale del Comune di Palermo. Il palazzo è di proprietà dell’azienda sanitaria Civico di Palermo.

Non ci sono stati feriti perché la strada era chiusa per le riprese della serie tv “Young Sherlock”. Due vigilantes di guardia al set cinematografico, hanno rischiato di essere colpiti dai calcinacci. L’ultimo restauro sull’immobile, oggetto tra l’altro di un contenzioso fra l’azienda ospedaliera e l’Amministrazione, risale al 1998.

Sono intervenuti i vigili del fuoco per transennare l’area interessata dal crollo, anche con il supporto della Protezione civile, e per far cadere altri calcinacci pericolanti.